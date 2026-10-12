Madagascar: Basket - Le club NBE à l'épreuve de la N1A

La saison 2025-2026 a été marquée par des résultats encourageants et une accession historique en N1A masculine pour le club New Basket Evolution (NBE) d'Analamanga. Entre ambitions sportives et valeurs éducatives, le nouveau promu se prépare à relever le défi de l'élite malgache.

Le club New Basket Evolution (NBE) d'Analamanga a officiellement ouvert sa saison 2026-2027 samedi dernier à travers un culte organisé à la FLM Tsarahonenana, suivi de son assemblée générale annuelle. L'occasion pour les dirigeants, entraîneurs et joueurs de dresser le bilan d'une saison particulièrement réussie. Le club a notamment terminé vice-champion de Madagascar en N1B hommes, vice-champion en U20 garçons et en U14 filles, tout en décrochant une troisième place chez les U18 garçons.

À cela s'ajoute la distinction individuelle obtenue par Deborah Njatonirainy, classée parmi les meilleures joueuses nationales de la catégorie U14. « Le club existe depuis sept ans. Bien qu'implanté à Analamanga, il est ouvert aux joueurs venant des autres régions. Ce qui nous distingue, c'est notre volonté de transmettre les valeurs de l'Évangile à travers le comportement, l'attitude et le langage de nos jeunes sur et en dehors du terrain. Les résultats obtenus cette saison sont très satisfaisants, notamment avec la présence d'une de nos joueuses parmi les cinq meilleures U14 du pays », a expliqué la présidente, Tania Razanadambo.

La montée en N1A constitue toutefois le fait marquant de cette saison. « Intégrer l'élite est une grande fierté. Le niveau sera beaucoup plus relevé et nous allons renforcer l'effectif, notamment sur le plan physique et en termes d'expérience. Mais nous avons confiance en nos joueurs. S'ils ont obtenu cette promotion, c'est qu'ils en ont les capacités. Nous invitons également les jeunes désireux de relever ce nouveau défi avec nous à rejoindre le club », a-t-elle poursuivi.

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Pour le coach et fondateur Jean Diano Njatonirainy, l'ouverture de la saison à l'église n'est pas un hasard. « NBE est un club qui s'appuie sur des valeurs chrétiennes. C'est dans la foi que nous puisons la force nécessaire pour avancer. Notre principal atout reste la régularité des entraînements et la discipline des joueurs. Conserver notre niveau sera difficile, mais notre objectif est désormais clair : viser le titre national », a-t-il conclu.