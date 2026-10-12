Madagascar: Rugby / Coupe de Madagascar - TFMA crée la surprise, Cosfa poursuit sa marche

Les quarts de finale de la Coupe de Madagascar de rugby, disputés dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka, ont livré leur lot d'émotions et de rebondissements. La principale sensation de la journée est venue de l'élimination prématurée du FTM Manjakaray, tandis que le Cosfa, champion de Madagascar, a tenu son rang pour se hisser dans le dernier carré.

Habitué aux premiers rôles sur la scène nationale, le FTM a vu son parcours s'arrêter dès les quarts de finale face au TFMA Ankasina. Dans une rencontre particulièrement disputée, les joueurs d'Ankasina ont fait la différence dès la première période grâce à une entame convaincante. Plus entreprenants et efficaces dans leurs temps forts, ils ont rejoint les vestiaires avec une avance de neuf points (17-8).

Au retour des vestiaires, le FTM a tenté de combler son retard en mettant davantage de pression sur son adversaire. Les joueurs de Manjakaray ont retrouvé leur rythme et se sont rapprochés au tableau d'affichage. La fin de rencontre a été haletante, avec une ultime action qui aurait pu changer l'issue du match. Toutefois, le sort ne leur a pas été favorable et le TFMA a conservé un précieux avantage pour s'imposer sur le fil, 17 à 16. Une victoire de prestige qui ouvre aux joueurs d'Ankasina les portes des demi-finales.

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Dans l'autre affiche phare de ces quarts de finale, le Cosfa a confirmé ses ambitions en dominant le CEA Andranomanalina sur le score de 28 à 22. Les militaires ont construit leur succès grâce à une première période maîtrisée, conclue avec un avantage de six points (16-10). Malgré la résistance du CEA, le Cosfa a su faire parler son expérience et sa rigueur tactique dans les moments décisifs. Les coups de pied précis de Bida ont notamment permis aux hommes du coach Razily de préserver leur avance et de valider leur qualification.

Dans les deux autres quarts de finale, l'Uscar a également validé son billet pour le dernier carré en prenant le dessus sur les TAM Anosibe sur le score de 20 à 13. La rencontre entre l'USA Ankadifotsy et le TFA Anatihazo a, quant à elle, offert un scénario particulièrement serré. Les joueurs d'Anatihazo ont finalement arraché leur qualification d'un petit point, s'imposant 21 à 20 au terme d'un duel indécis jusqu'au coup de sifflet final.

Le dernier carré promet désormais de belles oppositions. Le Cosfa croisera la route du TFA Anatihazo pour une place en finale, tandis que le TFMA affrontera l'Uscar dans une autre demi-finale qui s'annonce tout aussi indécise. Avec l'élimination du FTM, la compétition est plus ouverte que jamais.