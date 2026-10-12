Madagascar: Karaté - Mathieu et Ornella partis pour les Mondiaux de Pologne

Après plusieurs semaines d'incertitude liées au financement de leur participation, deux représentants du karaté malgache ont finalement pris la direction de la Pologne. Un soulagement pour les athlètes et leurs proches, rendu possible grâce à la mobilisation des autorités sportives et de la Fédération.

Le grand rendez-vous mondial approche pour le karaté malgache. La 14e édition des Championnats du monde WKF des catégories cadets, juniors et U21 se déroulera à Bielsko-Biala, en Pologne, du 14 au 18 octobre. Hier, Mathieu Randrianarivony Ny Hasina et Ornella Andriatsivoh Raboanaritompo Iriantsoa ont quitté le pays pour rejoindre la ville hôte de la compétition.

Avant leur départ, les deux athlètes ont reçu les encouragements officiels des autorités sportives lors d'une cérémonie organisée au Gymnase couvert d'Ankorondrano, en marge du tournoi inter-établissements scolaires et universitaires. Représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, le directeur de la communication du département ministériel a procédé à la remise d'un appui destiné à accompagner les deux karatékas dans cette campagne mondiale.

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Cette aide arrive à point nommé après plusieurs semaines de mobilisation. Les familles des qualifiés avaient en effet tiré la sonnette d'alarme face aux coûts élevés de cette participation internationale. De son côté, la Fédération malgache de karaté a également contribué en prenant en charge les frais d'engagement des athlètes.

Déterminée, Ornella affiche sa confiance avant d'affronter l'élite mondiale. « Nous sommes prêts à défendre les couleurs de Madagascar. Cette qualification n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de plusieurs années de préparation. Depuis notre billet décroché aux Championnats d'Afrique, nous avons encore intensifié le travail. Le niveau sera très relevé, mais je crois en nos chances. Tous les compétiteurs se sont préparés, et nous aussi », a-t-elle confié. Même discours du côté de Mathieu, conscient de l'ampleur du défi qui l'attend.

« Un championnat du monde n'est jamais facile. Seule la qualité de la préparation fera la différence. Nous remercions nos parents pour tous les sacrifices consentis, ainsi que l'État et la Fédération pour leur soutien et leur accompagnement », a-t-il souligné. Désormais, place à la compétition. Portés par leurs résultats obtenus sur la scène africaine, Mathieu et Ornella nourrissent l'ambition de représenter dignement la Grande île et de poursuivre la progression du karaté malgache au plus haut niveau mondial.