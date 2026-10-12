Madagascar: Boxe savate Analamanga - Davidson Andrianantenaimanantena aux commandes

Élu à la présidence de la Ligue Analamanga de boxe savate dimanche au Lycée Rabearivelo, Davidson Andrianantenaimanantena hérite d'une discipline en quête de relance. L'ancien directeur technique national entend insuffler une nouvelle dynamique à travers une vaste restructuration et un ambitieux programme de développement.

La Ligue Analamanga de boxe savate a tourné une nouvelle page de son histoire. À l'issue de l'assemblée élective tenue dimanche au Lycée Rabearivelo, Davidson Andrianantenaimanantena a été porté à la tête de l'instance régionale pour un mandat de quatre ans. Trois candidats étaient initialement en lice, à savoir Davidson Mickael Andrianantenaimanantena, Nantenaina Ranaivo et Edmond Désiré Vonjy Andriamahatratra.

Toutefois, Nantenaina Ranaivo s'est retiré de la course à la dernière minute, laissant place à un duel entre Davidson et Vonjy. Sur les neuf voix exprimées, le premier a largement remporté le scrutin avec sept suffrages contre deux pour son adversaire. Ancien directeur technique national de la discipline, le nouveau président affiche déjà une feuille de route claire. Selon lui, la priorité est de redynamiser une discipline qui a perdu de sa visibilité ces dernières années.

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Son programme repose sur trois axes, à court, moyen et long terme, avec une restructuration des textes régissant la ligue, suivie d'actions de formation et de recyclage des cadres techniques avant de mettre l'accent sur le développement et la compétition.

« La redynamisation et le développement de la boxe savate constituent aujourd'hui nos principales urgences. Nous allons mettre en place un programme annuel d'activités et présenter un bilan à la fin de chaque saison sportive », a déclaré le nouveau dirigeant. Soucieux de rendre des comptes aux clubs affiliés, le nouveau président a également affirmé qu'il présenterait sa démission devant une Assemblée générale extraordinaire si les objectifs prioritaires fixés pour la première année de son mandat n'étaient pas atteints en raison d'une défaillance de la gouvernance.

Sur le plan international, Davidson Andrianantenaimanantena a annoncé la venue prochaine d'athlètes de renom basés en France ainsi que d'un formateur international. Une initiative destinée à rehausser le niveau technique de la discipline. Il souhaite également associer les anciennes gloires de la boxe savate aux futurs projets afin de valoriser leur contribution et bénéficier de leur expérience.

Dans un esprit d'ouverture, le nouveau président a déjà constitué son bureau. Fait notable, Nantenaina Ranaivo, ancien candidat à la présidence, a été nommé vice-président. Davidson Andrianantenaimanantena a aussi tendu la main à Edmond Désiré Vonjy Andriamahatratra afin de travailler ensemble dans l'intérêt du développement de la boxe savate à Analamanga, mais ce dernier n'as pas encore ces dires sur cette collaboration.