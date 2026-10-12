Madagascar: Ambohimangakely - Un ouvrier tué par une barre à mine lors du creusement d'un puits

Un accident de travail a coûté la vie à un homme de 43 ans, le 8 octobre dans la commune rurale d'Ambohimangakely. Une barre à mine, qui s'est brusquement détachée lors de sa remontée, lui a transpercé le coeur.

Le drame s'est produit vers 16 h 40, à Andafiavaratra, dans le fokontany d'Ambohidehilahy. Deux ouvriers étaient occupés à creuser un puits lorsque l'accident est survenu au moment où ils s'apprêtaient à interrompre leur travail en raison de l'heure tardive. L'un des hommes travaillait au fond du puits, tandis que son collègue, resté en surface, remontait et évacuait la terre. Une barre à mine avait été attachée à une corde en nylon pour être hissée. Mais au cours de la manoeuvre, l'attache a brusquement cédé.

L'outil métallique est alors retombé au fond et a transpercé le coeur de l'ouvrier qui s'y trouvait. Malgré sa grave blessure, la victime a réussi à remonter à la surface. Elle a toutefois succombé à ses blessures peu après, victime d'une importante hémorragie. Alertés par le chef du fokontany à 17 h 02, les gendarmes de la brigade territoriale d'Ambohimangakely se sont rendus sur les lieux, accompagnés d'un médecin du centre de santé de base de niveau II (CSB II) local.

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Le constat a permis de découvrir le corps sans vie de l'homme, allongé à environ trois mètres du puits, avec des traces de sang sur la poitrine et autour de lui. La barre à mine et la corde en nylon ont également été retrouvées sur place. La victime, âgée de 43 ans et domiciliée à Masombahiny, dans la commune rurale d'Ambohimalaza, était venue travailler sur ce chantier avec un autre homme de 44 ans, résidant à Ambohidehilahy.

Après les constatations d'usage, le corps a été remis à la famille. Le collègue de la victime a, quant à lui, été placé sous surveillance à la brigade d'Ambohimangakely dans le cadre de l'enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel. Les autorités compétentes ont été informées des faits.