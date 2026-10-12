Madagascar: Ambatovy / BNGRC - Renouvellement du partenariat pour une période de 3 ans

Continuité. La préparation et la réponse aux urgences industrielles dans les zones de Moramanga et de Toamasina restent au coeur de la collaboration entre Ambatovy et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Les deux parties viennent de prolonger leur convention de partenariat pour une nouvelle période de trois ans, à travers l'avenant n° 2 à leur accord de collaboration, prolongeant ainsi leur engagement commun jusqu'en 2029.

Actions conjointes

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Serge Andrianaivoravelona, Director External Affairs & Security d'Ambatovy, et le directeur général du BNGRC, le général de division Gabriel Ramanantsoa, ont représenté leurs institutions respectives lors de cette signature.

Signée en avril 2022 et modifiée une première fois en août 2023, cette convention encadre les actions conjointes en matière de gestion des risques industriels. Elle prévoit notamment l'élaboration et la mise à jour du Plan particulier d'intervention (PPI) du district de Moramanga et de la préfecture de Toamasina, ainsi que la réalisation d'exercices de simulation dans ces deux localités afin d'évaluer l'efficacité des dispositifs de réponse.

Le partenariat vise également à renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de gestion des risques et des catastrophes, ainsi que de préparation aux situations d'urgence et aux crises.

Les bénéficiaires concernés sont notamment les membres du Comité de district de gestion des risques et des catastrophes (CDGRC) de Moramanga et du Comité préfectoral de gestion des risques et des catastrophes (CPGRC) de Toamasina. À travers les plans d'intervention et les exercices de simulation, l'objectif est de mieux préparer les intervenants à faire face à d'éventuelles urgences industrielles et de favoriser la coordination entre les différentes structures mobilisées.

Respects des standards internationaux

La prolongation de cette convention traduit l'importance accordée par Ambatovy à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs, ainsi qu'à la protection des communautés environnantes. L'entreprise affirme inscrire cette démarche dans le respect des standards internationaux en matière de sécurité.

Au-delà du renouvellement de l'accord, l'enjeu réside dans la continuité des actions de prévention, l'actualisation des dispositifs d'intervention et le renforcement de la préparation des acteurs locaux. Autant de facteurs déterminants pour améliorer la capacité de réaction face aux risques industriels et limiter leurs conséquences potentielles sur les populations et leur environnement.