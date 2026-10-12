Madagascar: Développement numérique - La plateforme « e-Passeport » en phase de test

Dans le cadre de la modernisation des services publics, le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) s'apprête à lancer la plateforme en ligne « e-Passeport ». Les techniciens du ministère procèdent actuellement aux phases de test du système afin de garantir une gestion fluide et sécurisée des demandes.

Cette innovation offrira des avantages majeurs aux usagers, notamment un gain de temps considérable et une simplification des démarches. Pour rappel, la prise de rendez-vous et le dépôt des dossiers auprès du ministère de la Sécurité publique s'effectuent déjà en ligne afin de fluidifier les flux, de supprimer les files d'attente et de lutter contre la corruption. Par ailleurs, la prolongation de la durée de validité du passeport, de 5 à 10 ans, a récemment été adoptée en Conseil des ministres.

« Smart City ». En parallèle, l'État engage la numérisation de la fiche de débarquement pour toute personne entrant sur le territoire national. Ce projet pilote débute à l'Aéroport international d'Ivato.

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Cette mesure permettra une traçabilité optimale des voyageurs et un renforcement du contrôle aux frontières, garantissant une réactivité accrue en cas de risque d'introduction de maladies épidémiques telles qu'Ebola. Sur le plan des infrastructures, Nosy Be deviendra prochainement la première « ville numérique », ou « Smart City », à Madagascar. Le ministère de tutelle déploie actuellement les équipements et les infrastructures nécessaires pour concrétiser ce projet d'envergure.

Certification internationale. Par ailleurs, l'État collaborera avec le GIP Pix, une structure publique française spécialisée dans l'évaluation, le développement et la certification des compétences numériques, afin d'adapter les standards de formation aux normes internationales. Ce partenariat permettra aux étudiants et apprenants malgaches d'obtenir une certification reconnue à l'échelle internationale. Pour accompagner cette dynamique, le ministère de tutelle équipera de 2 000 ordinateurs les centres de formation et établissements dédiés au développement des compétences numériques.