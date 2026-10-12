Madagascar: Fusillade à Namontana - L'auteur des tirs incarcéré, les autres policiers placés sous contrôle judiciaire

L'enquête sur l'intervention policière controversée à Namontana, qui a fait un mort et plusieurs blessés, a abouti à des mesures judiciaires distinctes contre les personnes impliquées.

L'affaire de Namontana connaît une nouvelle évolution. La procureure de la République près le Tribunal de première instance d'Antananarivo a présenté, vendredi 9 octobre, les résultats de l'enquête sur l'intervention policière qui a provoqué une vive polémique. Le policier de l'Unité d'intervention rapide (UIR) directement impliqué a été placé en détention, tandis que ses collègues ont été soumis à un contrôle judiciaire.

Les employés de l'établissement Gastro Pizza, également concernés par la procédure, bénéficient, pour leur part, d'une liberté provisoire. Trois volets ont été examinés par la justice. Le premier porte sur une affaire présumée de vol à l'arraché visant un vendeur de nourriture. Le deuxième concerne l'usage de son arme à feu par le policier de l'UIR au cours de la poursuite. Cet acte aurait été accompli sans respect des procédures réglementaires. Le troisième volet porte sur l'intervention des policiers du Service anti-gang (SAG) à l'intérieur du Gastro Pizza, après le signalement de la présence d'un individu armé.

Ces différents aspects de l'affaire doivent permettre d'établir les responsabilités de chacun, tant sur les faits à l'origine de la poursuite que sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre sont intervenues. L'usage de l'arme à feu et les modalités de l'intervention policière font ainsi partie des éléments examinés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une plainte a été déposée. Pour rappel, la famille de l'employé décédé ainsi que le gérant du Gastro Pizza ont déposé plainte le 5 octobre 2026 auprès du Toby Ratsimandrava, à la suite de cette intervention qui a fait un mort et plusieurs blessés. Cette démarche a conduit à l'ouverture d'investigations destinées à éclaircir les circonstances des faits et à déterminer les éventuelles responsabilités.

La conférence de presse tenue au tribunal d'Anosy, en début de soirée vendredi dernier, a permis de faire le point sur les suites judiciaires de cette affaire sensible. La mise en détention du policier, le contrôle judiciaire de ses collègues et la liberté provisoire accordée aux employés du Gastro Pizza constituent des mesures distinctes qui ne préjugent pas de l'issue définitive de la procédure.