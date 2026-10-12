Sénégal: Rugby à 7 - Les Lionceaux et les Lioncelles décidés à marquer les esprits

Dakar — Les équipes nationales féminines et masculines du Sénégal des moins de 18 ans de rugby à 7 comptent sur le soutien du public pour réussir une bonne participation aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 lors desquels la sélection féminine veut monter sur le podium.

Après plusieurs stages effectués depuis 2025, des camps d'entraînements aussi, entre Dakar, Thiès et Saint-Louis, les équipes nationales féminines et masculines des moins de 18 ans de rugby à 7 affûtent leurs armes au Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès.

Avant le CNEPS de Thiès, les Lionceaux U18 avaient bouclé leur stage de préparation en Tunisie avec 4 victoires en autant de sorties.

Interrogé par l'équipe digitale de la Fédération sénégalaise de rugby (FSR), le trois-quart Ouseynou Tambedou de la sélection nationale U18 masculine, assure que la préparation s'est bien déroulée avec beaucoup de points d'amélioration enregistrés.

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"Nous avons commencé la préparation depuis 2025. Il nous reste que quelques détails. Nous sommes en train de travailler avec les entraineurs sur le plan physique, technique, etc. Nous invitons les Sénégalais à venir nous accompagner, le rugby demande un soutien du public", a lancé Tambédou.

De leur côté, Ndèye Aida Diallo et Adji Maimouna Diène, pensionnaire de l'équipe nationale féminine des moins de 18 ans, assurent de la volonté des Lioncelles de faire une prestation honorable pour représenter dignement le pays organisateur.

"On vise le podium lors des JOJ et représenter dignement notre pays", a lancé Ndèye Aida Diallo.

Le rugby à 7 est le format à sept joueurs du rugby, sport qui peut également se pratiquer sous un format à 15. Variante du rugby à XV, jouée à 7 contre 7 sur un terrain de rugby standard, avec deux mi-temps de 7 minutes.

Le rugby à 7 a été introduit dans les Jeux olympiques à partir de l'édition de 2016 à Rio, au Brésil.

Il se joue sur un terrain similaire à celui du rugby à 15, à la différence près qu'une équipe de cette variante compte de sept joueurs : trois avants et quatre arrières.

Aucune passe avec le ballon ne peut se faire vers l'avant tandis que les coups de pied sont autorisés.

L'équipe comptant le score le plus élevé à la fin du match s'impose. Cinq points sont accordés pour un essai, deux pour une transformation, trois pour une pénalité et trois pour un drop.

Un match de rugby à 7 dure 14 minutes, avec deux mi-temps de sept minutes chacune.

La liste des joueurs et joueuses sélectionnés

- Filles : Binta Kébé, Binta Cissé, Ndèye Aida Diallo, Maimouna Moubara Bodian, Ami Collé Loh, Binta Diallo, Ndèye Mariéma Diène, Adji Maimouna Diène, Marie Danfakha, Yaye Binta Gaye, Awa Diao, Fatou Sarr

- Garçons : Seydina Limamou Laye Ndiaye, El Hadji Mouhamadou M Ngning, Mamadou Laye Ndoye, Babacar Camara, Mbagnick Gningue, Mouhamed Touré, Mouhamed Diop, Abdou Aziz Touré, Bocar Junior Diallo, Ylan Vicomte, Mouhamadou Lamine Seck, Ameth Seck