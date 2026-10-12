Sénégal: La Police nationale, un creuset de talents artistiques

Dakar — La cérémonie marquant la première édition de la "Police culturelle" a dévoilé une diversité de talents au sein de la police nationale, des peintres aux photographes, en passant par des rappeurs, des musiciens et chanteurs, des judokas ou encore des lutteurs.

Issus de tous les corps de la police nationale de Dakar et des régions, "ces artistes" ont étalé, ce week-end, leur passion et leur talent pour les arts devant un public venu nombreux assister à la manifestation.

La cérémonie de la première édition de la Police culturelle a été organisée au Musée des civilisations noires par la Police nationale et l'Association de la presse culturelle du Sénégal.

Tout démarre avec les notes de la fanfare nationale de la police donnant le coup d'envoi de cette immersion artistique sous le regard du directeur général de la police, Mame Seydou Ndour, les autres commissaires et le directeur du Musée des civilisations noires, Abdou Simbandy Diatta, entre autres invités présents.

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Des tableaux de peinture à huile montrant un lion, animal totem officiel représentant le courage, la loyauté et la force, avec des ailes et portant dans l'une de ses pattes la carte du Sénégal, renvoient au travail fait par ce corps d'élite de la police prêt à s'envoler sur l'ensemble du territoire pour accomplir sa mission.

Une autre toile figurative dévoile un cheval représentant la bravoure et la résilience des agents de police devant les défis quotidiens liés à leur mission de sécurisation des populations et de leurs biens.

L'exposition montre aussi des clichés pris sur le terrain avec par exemple ce policier aidant un taximan à redémarrer sa voiture en panne ou encore un autre dans les eaux pour assister des populations inondées, le tout mettant en exergue une police proche et solidaire des citoyens dont ils assurent la sécurité.

Le capitaine Ousseynou Faye, initié à l'art de la photographie bien avant d'intégrer la police, continue de vivre cette passion.

"C'est une manière de montrer que les agents de police n'assurent pas seulement la sécurité, ils assistent aussi les populations", explique-t-il en commentant la photo prise en pleine circulation.

L'agent de police Dieylani, en ce qui le concerne, s'illustre à travers diverses techniques, notamment un tableau de collage rendant hommage à la diva Coumba Gawlo Seck dans ses habits traditionnels.

Dans une installation, il présente un tableau confectionné par des objets de recyclage électronique montrant la simulation de l'interconnectivité des différentes directions de la police nationale.

Sa collègue Betty Tendeng s'illustre dans le recyclage de sacs en paille auxquels elle redonne une seconde vie en les transformant en cadre pour photos.

Côté musique, rap et chant, cette première édition de la police culturelle a révélé des talents aux voix mélodieuses qui valsent avec aisance entre le hip hip, le mbalax et les sonorités zouk notamment, avec la prestation de l'agent de police Daouda Sène, en service à la Musique principale des forces armés, mais aussi de l'agent de police stagiaire Aboubacry Konaté alias "Pythagore" et Maodo Malick Touré dit "El inspector" du GMI de Mbour.

Les musiciens Dame Sarr et Pape Lamine Ndiaye, en service à la Musique principale de la police, ont fait résonner leur clarinette pour revisiter le folklore national, notamment la chanson "Myriamba", un air d'origine malienne popularisé au Sénégal par Coumba Gawlo Seck.

Les arts martiaux et la lutte sénégalaise ont aussi fait valoir leurs droits lors de cette édition de la Police culturelle avec des séances de "bakks" rythmées de tambour et de chants sérères, accompagnant les chorégraphies des lutteurs Ousmane Faye alias "Samane" du camp Michel Legrand de Thiès, Babacar Loum alias "Bouyatta", en service à la direction du Budget et du matériel, Moustapha Diokhané dit "petit Albourakh", du GMI de Dakar, et Aliou Diouf "petit avion ASPO".

La plupart de ces agents interrogés révèlent que leur pratique artistique est née bien avant leur entrée au sein de la police où ils continuent de s'adonner à leur passion.