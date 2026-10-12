Sénégal: Une organisation communautaire pour des retombées plus importantes de l'exploitation pétrolière

Keur Samba Dia (Fatick) — L'organisation communautaire Fimela Alliance développement (FAD) entend recourir à tous les moyens légaux à disposition pour que les populations de l'arrondissement du même nom, dans la région de Fatick (centre-ouest), puissent bénéficier davantage des retombées de l'exploitation pétrolière.

"On va se battre avec les moyens légaux afin de bénéficier des retombées du pétrole, parce que nous en avons besoin", a notamment déclaré Ibrahima Ndong, président de Fimela Alliance développement (FAD), lors d'un rassemblement tenu ce week-end à Keur Samba Dia, un village de l'arrondissement du même nom.

Il y a certes "des problèmes dans la commune de Fimela, mais nous avons eu la chance d'avoir du pétrole dans notre terroir", a relevé M. Ndong, selon qui "10 000 barils de pétrole" sont exploités chaque jour sur le territoire de Fimela, sachant que le prix du baril est de 60 dollars actuellement selon lui.

Il a laissé entendre que cela représente des ressources importantes qui pourraient contribuer à apporter des solutions aux problèmes des populations locales.

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"On connaît les problèmes de Fimela grâce à notre comité scientifique, aux initiatives de proximité que nous déroulons, aux porte-à-porte, aux retours que nous avons de la population de Fimela, mais aussi grâce à notre vécu", a insisté Ibrahima Ndong.

S'adressant aux 97 cellules socles de la commune de Fimela, aux responsables et jeunes, il leur a assuré que leurs préoccupations ont été entendues.

Dans sa politique sociale, a-t-il dit, Fimela Alliance développement octroie régulièrement des financements aux femmes pour leur permettre de pouvoir mener des activités génératrices de revenus, dans le souci de promouvoir leur autonomisation sociale et économique effective.

"Nous finançons les femmes sans aucun intérêt. On ne leur donne pas de l'argent gratuitement, quand on vous prête, par exemple 100 000 francs CFA, à la fin de l'échéance, au bout de dix ou douze mois, vous remboursez intégralement cette somme. Nous avons choisi cette méthode pour leur permettre de bien mener des activités génératrices de revenus", a indiqué le responsable de FAD, sociologue et éducateur spécialisé de formation.

Fimela Alliance développement revendique des membres répartis dans 97 cellules et travaillant avec des experts dans tous les domaines, pour apporter leurs contributions dans le processus de développement de leur arrondissement, en misant sur "des politiques de développement très endogènes, inclusives, au bénéfice et au profit de la population de Fimela".

En dehors du pétrole, l'agriculture et l'élevage peuvent contribuer à booster le développement de Fimela, "à condition que le vol de bétail soit combattu", a-t-il fait valoir.