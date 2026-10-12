Tunisie: La CONECT lancera la première édition de Tunisia Industry Talks le 21 octobre

11 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) organisera, le 21 octobre 2026, la première édition de Tunisia Industry Talks 2026, en partenariat avec la Konrad-Adenauer-Stiftung Tunisie.

Cet événement se veut une plateforme de dialogue et d'échange consacrée à la compétitivité industrielle, l'innovation, l'accès au financement et à l'énergie, ainsi qu'aux opportunités d'investissement et de partenariats stratégiques. Il réunira des décideurs publics, des dirigeants d'entreprises, des experts et des partenaires techniques et financiers autour des enjeux majeurs de l'industrie tunisienne.

Cette rencontre ambitionne de contribuer à une réflexion collective sur les enjeux de compétitivité de l'industrie tunisienne, les grandes mutations économiques et technologiques, ainsi que les opportunités de coopération et de partenariats pour renforcer l'attractivité industrielle de la Tunisie.

Parmi les thèmes qui seront abordés figurent, les « Défis internes : Financement, Ressources & Politique Énergétique », « Défis externes : Compétitivité & Positionnement International » et « Ouverture régionale & internationale : Partenariats, Investissements et Coopération industrielle ».

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.