Tunisie: La CONECT lancera la première édition de Tunisia Industry Talks le 21 octobre

La Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) organisera, le 21 octobre 2026, la première édition de Tunisia Industry Talks 2026, en partenariat avec la Konrad-Adenauer-Stiftung Tunisie.

Cet événement se veut une plateforme de dialogue et d'échange consacrée à la compétitivité industrielle, l'innovation, l'accès au financement et à l'énergie, ainsi qu'aux opportunités d'investissement et de partenariats stratégiques. Il réunira des décideurs publics, des dirigeants d'entreprises, des experts et des partenaires techniques et financiers autour des enjeux majeurs de l'industrie tunisienne.

Cette rencontre ambitionne de contribuer à une réflexion collective sur les enjeux de compétitivité de l'industrie tunisienne, les grandes mutations économiques et technologiques, ainsi que les opportunités de coopération et de partenariats pour renforcer l'attractivité industrielle de la Tunisie.

Parmi les thèmes qui seront abordés figurent, les « Défis internes : Financement, Ressources & Politique Énergétique », « Défis externes : Compétitivité & Positionnement International » et « Ouverture régionale & internationale : Partenariats, Investissements et Coopération industrielle ».