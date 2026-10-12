Tunisie: Accidents de la route - 1 059 morts au pays depuis le début de l'année

Le nombre d'accidents de la route en Tunisie a enregistré une baisse de 12,47 % jusqu'au 8 octobre courant, par rapport à la même période de 2025, selon les statistiques publiées sur le site officiel de l'Observatoire national de la sécurité routière (ONSR).

Au total, 3742 accidents ont été recensés depuis le début de l'année 2026, contre 4 275 durant la même période de 2025, soit une diminution de 533 accidents. Toutefois, cette baisse s'accompagne d'une hausse du nombre de décès sur les routes. Le bilan s'élève ainsi à 1 059 morts, contre 948 à la même période de 2025, soit 111 décès supplémentaires, représentant une augmentation de 11,71 %. Par ailleurs, le nombre de blessés a reculé de 14,48 %, passant de 5 658 durant la même période de 2025 à 4 839 en 2026, soit une diminution de 819 blessés.