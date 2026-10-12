Tunisie: Chutes de grêle - Le ministère de l'agriculture appelle les agriculteurs à protéger les oliveraies et les arbres fruitiers

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a appelé les agriculteurs touchés par les récentes chutes de grêle enregistrées dans plusieurs régions à prendre des mesures préventives afin de limiter les dégâts sur les oliveraies et les arbres fruitiers et de prévenir le développement de maladies.

Dans un communiqué consacré à la prévention des effets de la grêle, le ministère indique que ce phénomène peut entraîner la chute des feuilles, la cassure des branches, des blessures au niveau des rameaux et des troncs, ainsi que la détérioration des fruits présents sur les arbres.

Les blessures occasionnées par la grêle peuvent également favoriser la propagation de maladies bactériennes, notamment la tuberculose de l'olivier, ainsi que de maladies fongiques, dont les maladies du bois.

Face à ces risques, les services compétents du ministère recommandent aux agriculteurs concernés de tailler les branches endommagées et d'effectuer un traitement phytosanitaire à l'aide d'un produit homologué contenant du cuivre à faible concentration.

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Le ministère préconise, par ailleurs, d'éviter les interventions durant les heures les plus chaudes de la journée et pendant les périodes de pluie.

Il souligne également la nécessité de respecter le délai avant récolte (DAR) indiqué pour le produit phytosanitaire utilisé.

Pour davantage de renseignements et de conseils techniques, les agriculteurs sont invités à contacter les services régionaux et centraux du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime.