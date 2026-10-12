Tunisie: Le film tunisien "Exil" rafle le Grand Prix Tamouda et le Prix de la critique à Tétouan

Le film tunisien » Exil » (Ightirab) du réalisateur Mehdi Hmili a remporté, samedi, le Grand Prix « Tamouda » et le Prix de la critique « Mustapha Mesnaoui » lors de la 31e édition du Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan organisé du 3 au 10 octobre 2026 au Maroc.

Ce long-métrage de fiction, primé lors de ce festival est une œuvre de 2024 réalisée par Mehdi Hmili, produite par Moufida Fedhila et Mehdi Hmili, avec la participation de Ghanem Zrelli, Maram Ben Aziza, Younes Ferhi, Slim Baccar, Mourad Garsalli et Mohamed Kolsi.

Le film raconte une histoire inspirée de faits réels, celle d'« un ouvrier dans une usine sidérurgique qui cherche à se venger et à découvrir la vérité sur la mort mystérieuse de son ami ».

Le jury de la compétition officielle de cette édition a distingué ce film qui est une coproduction entre la Tunisie, le Luxembourg, la France, le Qatar et l'Arabie saoudite en 2025, pour sa trame dramatique et son récit abordant le conflit intense entre les pratiques capitalistes et les travailleurs.

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Le Prix spécial du jury « Mohamed Reggab » a été attribué au film français « Les Survivants du Che » de Christophe Reveille, tandis que le Prix de la première oeuvre « Azzedine Meddour » est revenu au film italien « Ô mon coeur » de Margherita Spampinato.

Quant au prix du meilleur rôle masculin, il a été remporté par l'acteur marocain Omar Lotfi pour son rôle dans le film « Mira » du réalisateur Nour-Eddine Lakhmari, et l'actrice marocaine Safaa Khatimi a reçu le prix du meilleur rôle féminin pour son interprétation du personnage principal dans le même film.