Tunisie: La FTAV adopte un plan d'action pour répondre aux difficultés du transport touristique

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) a annoncé l'adoption d'un plan d'action stratégique ciblé visant à identifier des solutions urgentes et durables aux obstacles auxquels font face ses adhérents.

Ce plan a été convenu à l'issue d'une réunion de la commission Transport Terrestre au sein de la FTAV consacrée à l'examen de la situation actuelle du secteur et des défis rencontrés sur le terrain.

La rencontre a permis de débattre de manière approfondie des principales problématiques qui entravent les activités du secteur, notamment le vieillissement du parc automobile, la concurrence déloyale exercée par le secteur informel et la sous-traitance illégale.

Les participants ont également examiné les questions relatives à la carte professionnelle des chauffeurs, la durée d'octroi des avantages liés au matériel roulant, ainsi que le manque de véhicules haut de gamme.

À cette occasion, la FTAV réaffirme son engagement constant et sa volonté ferme de surpasser toutes les difficultés auxquelles font face ses adhérents et de défendre leurs intérêts.