Tunisie: Maladie de l'olivier - Attention aux plants non contrôlés et aux outils de taille contaminés

Le conseiller international en développement agricole, le Dr Noureddine Nasr, a appelé les agriculteurs à renforcer les mesures préventives contre la maladie bactérienne de l'olivier, en insistant sur le contrôle de l'origine des plants, la désinfection des outils de taille et la surveillance régulière des arbres afin de limiter les risques de propagation de l'infection.

Intervenant sur les ondes de la radio Diwan FM, il a affirmé que la maladie dite du "chancre de l'olivier" n'est pas nouvelle, contrairement à certaines informations relayées sur les réseaux sociaux. Il a également démenti tout lien entre cette maladie et la cochenille écarlate, précisant que cette affection bactérienne est connue depuis longtemps dans le bassin méditerranéen.

Selon Noureddine Nasr, la bactérie responsable de la maladie est présente dans plusieurs pays méditerranéens, notamment en Tunisie, en Grèce, en Italie et en France. L'infection peut affecter la productivité des oliviers, d'où la nécessité d'une vigilance accrue et d'une intervention dès l'apparition des symptômes.

Éviter les plants d'origine incertaine

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les principales mesures préconisées, le spécialiste a insisté sur la nécessité d'éviter l'achat et la plantation de vieux oliviers arrachés, désignés localement sous l'appellation « zitoun el kob ». Le déplacement d'arbres infectés est susceptible de favoriser la propagation de la bactérie vers d'autres arbres et de nouvelles zones de production.

Il a également recommandé aux agriculteurs de s'approvisionner exclusivement auprès de pépinières agréées et soumises au contrôle du ministère de l'Agriculture. Il les a appelés à vérifier les documents officiels attestant de l'origine des plants et à éviter les pépinières informelles ou non autorisées.

Désinfecter les outils de taille et surveiller les arbres

Le conseiller international a, par ailleurs, mis en garde contre les risques de transmission de la bactérie par les outils de taille. Il a recommandé de prévoir des outils distincts pour chaque ouvrier et de les désinfecter conformément aux recommandations techniques en vigueur.

Il a également préconisé de commencer les opérations de taille par les arbres sains avant de passer aux arbres suspectés d'être infectés ou déjà atteints, afin de limiter les risques de transmission entre les végétaux.

Concernant les arbres infectés, Noureddine Nasr a recommandé d'éliminer les branches et les excroissances atteintes, puis de les traiter conformément aux directives officielles en matière de santé végétale. Il a notamment préconisé leur brûlage sur place, sous l'arbre concerné, en évitant leur transport sans précaution d'un champ à l'autre, afin de prévenir la dissémination de l'agent pathogène.

Le spécialiste a également attiré l'attention sur le rôle que peuvent jouer certains insectes dans la transmission de la bactérie. Il a souligné que la propagation de la maladie impose une surveillance régulière de l'état sanitaire des oliveraies et une intervention rapide dès l'apparition de signes suspects.

Ces recommandations visent à renforcer la prévention et à protéger la production oléicole tunisienne, en sensibilisant les agriculteurs aux modes de transmission de la maladie et en encourageant l'adoption de pratiques agricoles adaptées.