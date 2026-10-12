Tunisie: Eau potable - Le CGDR presse pour le respect des délais des projets dans cinq gouvernorats

11 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) a appelé à accélérer le rythme de réalisation des projets d'approvisionnement en eau potable dans les délais établis, compte tenu de leur importance en termes d'amélioration des conditions de vie des habitants et de renforcement de l'investissement public dans les régions.

C'est ce qui ressort d'une réunion consacrée au suivi de l'état d'avancement des projets d'approvisionnement en eau potable inscrits dans le cadre du Programme de développement intégré.

Organisée récemment, cette réunion a été présidée par le directeur général du CGRD et tenue en présence de responsables du Commissariat, des représentants de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et des cadres centraux et régionaux.

La réunion a permis notamment d'évaluer l'état d'avancement des projets programmés et de suivre les composantes complémentaires visant à assurer l'approvisionnement en eau potable dans cinq gouvernorats; à savoir Gafsa, Kairouan, Sidi Bouzid, Siliana et Tataouine.

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Les participants ont, par ailleurs, examiné les difficultés techniques et administratives qui entravent l'achèvement de certains travaux sur le terrain et ont formulé des recommandations visant à surmonter les obstacles en question et à accélérer le rythme de réalisation des travaux en retard.

Ils ont mis l'accent sur l'importance du renforcement de la coordination sur le terrain entre le CGRD, la SONEDE et les structures régionales et locales concernées, afin de garantir l'efficacité des interventions et le suivi régulier des programmes.

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