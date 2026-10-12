Tunisie: Les quantités de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures

Des pluies ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays au cours des dernières 24 heures, de samedi à 7h00 à dimanche à 7h00, avec un cumul maximal de 21 millimètres à Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte, selon les données des stations relevant de l'Institut national de la météorologie (INM).

Dans le gouvernorat de Bizerte, les précipitations ont atteint 16 mm à Joumine, 11 mm à Ghazala, 5 mm à Mateur, 4 mm à El Alia et à El Azib, 3 mm à Bizerte et à Tinja, ainsi que 2 mm à Ghar El Melh, Ras Jebel et Utique.

Dans le gouvernorat de Jendouba, la station de Tabarka a enregistré 16 mm, contre 12 mm à Aïn Draham, 4 mm à Béni M'Tir, 3 mm au barrage de Bou Heurtma et 2 mm à la station d'El Feija et à Fernana. Des précipitations de 1 mm ont également été relevées au barrage de Barbara, à Balta Bou Aouane et à Bou Salem.

Dans le gouvernorat de Béja, les cumuls ont atteint 14 mm à Nefza, 4 mm à Amdoun, 3 mm au barrage de Kasseb, 2 mm à Téboursouk et 1 mm à la station de Béja.

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Dans le gouvernorat de Manouba, 9 mm ont été enregistrés à Jedeida, 6 mm à Tébourba, 4 mm à Borj El Amri et à La Manouba, ainsi que 3 mm à Mornaguia et à El Battan.

Dans le gouvernorat de Tunis, les précipitations ont atteint 4 mm à Charguia et à La Goulette, et 1 mm à Tunis-Carthage, à Tunis-Manouba et à Sidi Bou Saïd.

Dans le gouvernorat de Ben Arous, les cumuls ont atteint 10 mm à Boumhel, 6 mm à Radès, 5 mm à El Khalidia, 4 mm à Mégrine et 3 mm à Ben Arous, Hammam Lif et Mhamdia. Fouchana et Mornag ont enregistré chacune 2 mm.

Dans le gouvernorat de l'Ariana, 2 mm ont été relevés à Chorfesh et 1 mm à Ariana.

Dans le gouvernorat de Nabeul, les précipitations ont atteint 6 mm à Azmour, 3 mm à Dar Allouch et 1 mm à Kélibia.

Enfin, dans le gouvernorat de Kasserine, la localité de Sbiba a enregistré 2 mm de pluie.