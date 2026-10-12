Tunisie: Ligue 1 - Le Club Sportif Sfaxien s'oriente vers une séparation avec Nabil Kouki

11 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La direction du Club Sportif Sfaxien (CSS) s'oriente vers une rupture de contrat avec son entraîneur Nabil Kouki, au lendemain de la défaite concédée face au Progrès sportif de Sakiet Eddaïer (1-0), dans le cadre de la cinquième journée du championnat de Ligue 1.

Selon les dernières informations disponibles, les dirigeants du club sont en discussion avec le technicien tunisien afin de convenir des modalités de résiliation de son contrat.

La séance d'entraînement du CSS, initialement prévue dans la matinée, a été annulée après que Nabil Kouki a été informé de la décision de mettre fin à leur collaboration. Les deux parties doivent encore s'accorder sur les détails de cette séparation.

Depuis sa prise de fonctions, Nabil Kouki a dirigé sept rencontres à la tête du club sfaxien, enregistrant trois victoires, deux défaites et deux matchs nuls.

À ce stade, la résiliation du contrat reste tributaire d'un accord définitif entre les deux parties.

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