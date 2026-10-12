Tunisie: Ligue 1/5e journée/EST-OB (3-1) - Un festival de Mastouri !

L'Espérance, version Pablo Franco, séduit. La machine «sang et or» s'est même dégrippée au grand bonheur de Hazem Mastouri qui s'offre un triplé.

Sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Pablo Franco, et à une semaine de la confrontation contre Asswehly en Ligue des champions, les «Sang et Or» ont, d'entrée, annoncé la couleur. On jouait à peine la 2' quand Imad Faraj se faufile sur la droite avant d'adresser un centre millimétré à Hazem Mastouri qui reprend directement de la tête dans les filets d'un Chahine Smaoui, impuissant.

Déboussolés par ce but encaissé d'entrée, les Béjaois n'ont fait aucune réaction et se sont contentés de courir derrière la balle sans en faire un bon usage.

Les «Sang et Or», eux, sont revenus aussitôt à la charge : Dräger, à la manœuvre cette fois-ci sur le couloir droit, centre pour Faraj dont le tir croisé à ras de terre frôle le second poteau (11').

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Une minute après, le pressing «sang et or» porta encore une fois ses fruits: profitant d'une passe en profondeur, Imad Faraj accélère avant de donner un assist en pleine surface de réparation à Hazem Mastouri qui, d'un tir croisé, loge la balle dans les filets (12').

Les Espérantistes, qui maîtrisaient parfaitement les débats, auraient pu alourdir la note avant la pause mi-temps, sauf que Ribeiro, servi en profondeur par Castillo, n'a pas su contrôler son ballon alors qu'il était sur la dernière ligne (33').

Les Béjaois, eux, ont livré une piètre première mi-temps. Ils n'ont fait que courir derrière la balle et ne sont pas parvenus, une seule fois, à créer le danger.

Aussi rapide que l'éclair

En deuxième mi-temps, les «Sang et Or» ont repris les débats avec le même style imprégné par leur nouvel entraîneur : un jeu en une touche de balle. Un jeu aussi rapide que varié, doublé d'un pressing haut. Par ailleurs, les locaux n'ont pas tardé à enfoncer le clou : Youssef Belaïli, laissé sans surveillance à la limite des 16 mètres, adresse une passe millimétrée pour Hazem Mastouri qui reprend directement de la tête dans les filets (47').

Après ce but, il y a eu comme un relâchement du côté des Espérantistes : suite à un corner, la défense laisse filer la balle entre les maillons. Hamza Mabrouk profite d'une balle qui tombe devant lui après s'être écrasée sur le poteau gauche pour tromper Ben Saïd (59').

Ce but aurait pu signer le réveil des Béjaois. Ils en sont restés là. Les Espérantistes, eux, ont compris que, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, rien n'est encore fait. Ils sont donc revenus à la charge. Sauf que Hadj Mahmoud a raté à deux reprises l'occasion de scorer. Une première fois, servi par Konaté, il ne parvient pas à contrôler son ballon alors qu'il était idéalement placé (76') et une seconde fois, servi de la droite par Dräger, sa frappe frôle la transversale (81').

Au final, Pablo Franco réussit sa première sortie à la tête de l'Espérance. Certes, la première impression est toujours la bonne, mais il y a du travail à faire dans les 20 derniers mètres afin de gagner en efficacité.

EST : Ben Saïd, Dräger, Laifi, Jelassi, Chikhaoui, Castillo, Rafia (Hadj Mahmoud 67'), Faraj (Hadj Ali 87'), Ribeiro (Konaté 67'), Belaïli (Becha 87') et Mastouri.

OB : Smaoui, Chalghoumi (Ishmwe 51'), Azib, Mabrouk, Berrajah, Fadhli, Sidibé (Sayari 51'), Ogouloula, Ben Ammar, Homri (Hasni 90'+3) et Maxwel (Ben Hassine 66').