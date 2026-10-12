Tunisie: Ligue 1/5e journée/USBG-CA (2-1) - L'USBG malmène le tenant

Les Cavaliers marquent, puis encaissent et résistent avant de porter l'estocade finale. Le CA était victime de sa défense et de ses attaquants.

Fort d'un début de saison encourageant, l'USBG de Sofiane Hidoussi a reçu hier le tenant du titre Clubiste, un Onze qui a fait jusque-là preuve d'un froid réalisme et d'une maîtrise payante avec Maher Kanzari aux manettes. Passons aux déroulé de la rencontre à présent.

Les deux équipes se situent durant un gros quart d'heure, mais les choses vont vite évoluer. 17', premier tournant du match. En deux temps, à l'entrée de la surface, le Nigérian Daniel Oboh trompe le gardien Chamekh et amorce une toute autre tournure au match. Premier but encaissé par le CA en Ligue 1.

Cela dit, le CA se remobilise rapidement, monopolise le cuir, combine et égalise par Oussama Chrimi à la 23' suite à un retrait de Kinzumbi bien servi par Saidou Khan. 29', le CA rate le break par Chrimi qui ne profite pas du renvoi du portier Hammami suite à un tir enveloppé de Khadhraoui. Arrêt plus que décisif du gardien de l'USBG.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le CA garde un bloc haut et la pointe Mansri est signalé hors-jeu sur son duel avec le gardien adverse. Le même Mansri verra son heading de la tête percuter la transversale. Jusque-là, le CA a vendangé plus d'une occasion nette de doubler la mise.

Ratages et but in extremis

De retour de pause, à la 47', Chrimi reprend d'une volée non cadrée. 55', Khadhraoui pleine surface, enveloppe mais ne cadre pas. On entame l'heure de jeu, le CA domine toujours, mais les Cavaliers de l'USBG vont ensuite marquer par Nassim Chachia à la 70', un but annulé par la VAR pour une position de hors-jeu limite toutefois. 83', Sadok Mahmoud décoche une frappe repoussée par le gardien Hammami. 95', second tournant de la rencontre. L'USBG force son destin par Wael Salhi qui lobe Chamekh qui a mal repoussé la balle. L'USBG frappe ainsi un grand coup face au CA.

USBG : Laassad Hammami, Prince Agbanou, Salah Harrabi, Habib Yaken (Jassem Abcha), Amri, Daniel Oboh, Cherif Camara, Abdelouahab Bakhouche, Ayoub Mcharek (Wael Salhi), Ghazi Ayadi, Nassim Chachia.

CA : Mouhib Chamekh, Ghaith Zaalouni, Ammar Abdelhak, Ismaila Simpara, Houssem Ben Ali, Saidou Khan, Motaz Zaddem, Oussama Chrimi (Aymen Harzi), Philippe Kinzumbi, Hamza Khadhraoui (Sadok Mahmoud), Hamza Mnasri (Rayan Djebali).