Maroc: L'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme réinvente la citoyenneté numérique

Racha Qamar : Cette université s'impose comme un véritable projet sociétal et éducatif intégré, dont l'ambition première est de doter la jeunesse des outils technologiques de l'ère moderne, tout en l'arrimant fermement aux exigences de la citoyenneté responsable et de l'esprit critique.

La ville d'Asilah s'apprête à abriter les travaux de l'Université des jeunes, un événement d'envergure organisé par l'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la jeunesse) et l'Université nationale du camping. Placée sous le thème évocateur « Pense, crée, impacte », cette manifestation se déroule au sein du centre de camping d'Asilah.

Dans une déclaration accordée à la presse, la doctorante Racha Qamar, directrice de cette session, a tenu à souligner que cette université ne se résume pas à une simple halte de formation éphémère. Elle s'impose au contraire comme un véritable projet sociétal et éducatif intégré, dont l'ambition première est de doter la jeunesse des outils technologiques de l'ère moderne, tout en l'arrimant fermement aux exigences de la citoyenneté responsable et de l'esprit critique.

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Pour structurer cette démarche, la vision pédagogique s'articule autour d'une progression logique et interconnectée. Tout commence par la pensée, l'idée devant impérativement précéder la caméra. Les jeunes participants apprennent ainsi que la création de contenu ne doit jamais relever de l'impulsion ou du hasard, mais plutôt d'une étude minutieuse de leur public, d'une analyse fine de ses besoins et d'une formulation rigoureuse de messages porteurs de sens. Cette première étape franchie, il s'agit de concrétiser ces réflexions à travers l'art du récit numérique, l'écriture de scénarios et la production de formats courts.

L'objectif est d'employer un langage moderne et captivant, capable de concurrencer efficacement les contenus superficiels et les flux de désinformation qui pullulent en ligne. Enfin, la démarche questionne la portée de chaque production, rappelant avec force que la viralité ne vaut pas impact et que la simple interaction ne garantit pas la réussite. Tout l'enjeu réside dans la conception de campagnes numériques ciblées, adossées à des indicateurs de performance clairs, pour servir au mieux la société et la patrie.

Au coeur de cet apprentissage, l'intelligence artificielle occupe une place centrale et stratégique. Les participants apprendront à l'exploiter pour stimuler leur créativité, perfectionner leurs textes et structurer leurs campagnes, non pas pour déléguer leur pensée, mais pour sublimer l'intelligence humaine. Cet aspect technologique s'accompagne d'un impératif éthique rigoureux, axé sur l'ingénierie des requêtes, la vérification méthodique des sources et la protection intransigeante de la vie privée.

Le véritable pari de l'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme demeure ainsi de faire basculer les jeunes d'une posture de consommation passive à une posture de production active et éclairée. Il s'agit d'ancrer la citoyenneté numérique dans le quotidien en érigeant les participants en défenseurs des constantes nationales, en ambassadeurs des valeurs de tolérance et en remparts déterminés contre les discours haineux et les fausses informations, le tout grâce à la proposition de contenus alternatifs à la fois séduisants et persuasifs.

Ce parcours initiatique et formateur se déploie sur cinq journées rythmées par des étapes complémentaires. Les travaux débutent par l'appréhension des publics cibles et l'éclosion des idées, pour se poursuivre le lendemain par l'art de la narration et de l'écriture scénaristique. Le troisième jour est entièrement dédié à l'immersion dans l'intelligence artificielle, avant d'aborder la structuration des stratégies numériques et l'élaboration des calendriers éditoriaux lors de la quatrième journée. Enfin, le cycle s'achève par la présentation des projets de campagnes devant un jury interne.

Racha Qamar a tenu également à rappeler que la finalité suprême de cette initiative ne réside ni dans la simple délivrance de certificats de participation, ni dans la quête illusoire de célébrité virtuelle. L'ambition est infiniment plus profonde : façonner un acteur numérique responsable, doté d'une conscience aiguë, capable d'impulser le véritable changement, de porter des initiatives audacieuses et de laisser une empreinte positive et durable au service de l'humain et de la nation.