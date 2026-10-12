Maroc: Le Centre universitaire de santé mentale et de bien-être l'Eucalyptus célèbre ses trois ans d'existence

Le Centre universitaire de santé mentale et de bien-être l'Eucalyptus, relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, a célébré, samedi à Bouskoura, la Journée mondiale de la santé mentale et le troisième anniversaire de son ouverture, à travers une journée d'échange et de bilan placée sous le thème « À l'écoute de l'expérience vécue : des voix authentiques pour un réel changement ».

Cette rencontre a constitué une occasion de mettre en lumière l'importance de la prise en compte de l'expérience vécue des personnes concernées dans l'élaboration des politiques et des dispositifs de soins en santé mentale, conformément au principe « Rien sur nous sans nous », qui souligne la nécessité de placer les patients au coeur des décisions relatives à leur accompagnement.

À cette occasion, la directrice du Centre, Pr. Roukaya Benjelloun, a mis en avant l'importance d'une prise en charge globale et personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte ou d'une personne âgée.

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Selon Pr. Benjelloun, cette approche repose sur l'élaboration de projets de soins individualisés, tenant compte des particularités de chaque situation et discutés au sein d'équipes pluridisciplinaires afin d'assurer un accompagnement cohérent et adapté.

Le thème retenu pour cette édition, a-t-elle ajouté, met l'accent sur la valeur de l'expérience vécue, considérée comme une expertise susceptible de contribuer à l'amélioration des pratiques professionnelles, à l'évolution des services de santé mentale et au développement d'approches davantage centrées sur les besoins, les droits et la participation active des personnes concernées.

Dans ce sens, la désinstitutionnalisation et le développement de soins fondés sur les droits constituent des axes importants pour promouvoir des parcours de soins respectueux de la dignité et de l'autonomie des patients, tout en favorisant leur inclusion sociale, a-t-elle fait observer.

Elle a également souligné le rôle de l'expertise médicale et du respect des recommandations scientifiques dans l'amélioration de la qualité des soins, tout en mettant l'accent sur la nécessité de placer le patient au centre du processus thérapeutique.

« La rigueur, la multidisciplinarité, l'innovation ainsi que l'humanisme et le respect de la singularité des patients constituent, dans ce sens, les principaux fondements de l'approche adoptée par le Centre », a-t-elle dit.

Pour sa part, El Khanssae Layoussifi, professeure assistante au sein du Centre, a mis l'accent sur la thématique retenue pour la Journée mondiale de la santé mentale, axée sur la reconnaissance de l'expérience vécue comme une expertise essentielle à l'amélioration des services de santé mentale.

Elle a ainsi souligné l'importance de donner la parole aux personnes concernées, de prendre en considération leurs témoignages et de les associer aux réflexions portant sur les modalités de leur accompagnement.

Cette rencontre a, par ailleurs, permis de dresser le bilan des trois années d'activité du Centre, de revenir sur ses réalisations et d'évaluer les efforts déployés en matière de prise en charge de la santé mentale et de promotion du bien-être psychologique.

La journée a également été marquée par des témoignages de patients et de leurs familles, qui ont partagé leurs expériences et leurs parcours de soins, illustrant l'importance de l'accompagnement humain, de l'écoute et d'une prise en charge adaptée aux besoins de chacun.

Affilié à l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura et relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, le Centre universitaire de santé mentale et de bien-être l'Eucalyptus s'inscrit dans une démarche visant l'amélioration continue de la qualité des soins, la reconnaissance de l'expérience des patients et la promotion d'une culture de la santé mentale fondée sur l'écoute, l'humanisme, le respect des droits et la participation des personnes concernées.