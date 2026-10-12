Maroc: Le discours Royal appelle à une nouvelle approche de la migration fondée sur la réciprocité et les intérêts communs

Dans son discours prononcé à l'ouverture de la session parlementaire, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a replacé la question migratoire au coeur des relations entre le Maroc et l'Europe, notamment avec l'Espagne. La crise liée à l'arrivée de migrants à Sebta a rappelé combien la migration pouvait être instrumentalisée dans les débats politiques et électoraux européens. Elle a également soulevé une question essentielle : celle de l'équilibre du partenariat entre le Maroc et ses voisins européens.

SM le Roi a qualifié le partenariat avec l'Espagne de «choix souverain et d'engagement volontaire», soulignant qu'il ne saurait être soumis aux pressions, aux menaces ou au chantage. Ce message traduit une position claire : la coopération migratoire ne peut se réduire à une externalisation du contrôle des frontières européennes ni faire du Maroc un simple rempart contre les arrivées irrégulières.

L'Espagne à l'épreuve d'un partenariat équilibré

Le discours Royal a également évoqué les difficultés rencontrées dans la coopération contre la migration irrégulière, notamment certaines dispositions légales et décisions judiciaires qui, selon la position marocaine, compliquent les procédures de renvoi, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs ou de personnes demandant l'asile.

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Le discours Royal annonce une vision stratégique nouvelle aux partenaires du Maroc qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle étape de la coopération migratoire.

Ces questions se situent au croisement des engagements bilatéraux, des législations nationales et des garanties relatives aux droits individuels. Elles exigent donc une coordination institutionnelle et juridique permettant de concilier les responsabilités de chaque partie avec le respect des règles applicables.

Le Maroc entend ainsi promouvoir une relation plus équilibrée avec ses partenaires européens. Un partenariat durable ne peut être évalué uniquement à l'aune des résultats obtenus dans le contrôle des frontières. Il doit également reposer sur la réciprocité, le respect de la souveraineté et la mise en oeuvre des engagements pris de part et d'autre.

Du contrôle des frontières à une vision stratégique

L'annonce d'un document présentant une «vision stratégique, claire et opérationnelle» constitue l'un des éléments importants du discours Royal. Cette démarche vise à inscrire la coopération dans une perspective plus large, associant développement partagé, compétitivité économique et stabilité régionale.

L'enjeu est de dépasser la gestion ponctuelle des crises pour s'attaquer aux facteurs économiques, sociaux et politiques qui influencent les mouvements migratoires. Cela suppose notamment de mieux organiser les voies légales de mobilité et de rapprocher les politiques migratoires des besoins économiques des pays concernés.

Le Maroc n'est d'ailleurs plus seulement un pays de transit vers l'Europe. Il est aussi devenu un pays d'accueil et d'installation pour des migrants, notamment originaires d'Afrique subsaharienne. Les opérations de régularisation menées ces dernières années, qui ont bénéficié à des dizaines de milliers de personnes, témoignent de cette évolution.

Cette réalité appelle une politique migratoire intégrée, associant gestion des entrées et des séjours, intégration, protection des droits et coopération avec les pays africains et européens.

Les politiques européennes sont confrontées à une contradiction persistante : plusieurs économies ont besoin de main-d'oeuvre, alors que les discours hostiles à l'immigration occupent une place croissante dans les débats politiques.

Le vieillissement démographique et les pénuries de travailleurs dans certains secteurs conduisent des gouvernements à envisager des régularisations ou à adapter leurs politiques migratoires. Pourtant, une partie du débat public continue de présenter l'immigration principalement sous l'angle des risques et des difficultés.

Les enjeux liés au logement, aux services publics et à l'intégration ne doivent certes pas être minimisés. Mais un débat responsable doit aussi reconnaître les besoins économiques et les contributions possibles des migrants, sans généralisation ni stigmatisation. Il exige des politiques réalistes, fondées sur la coopération avec les pays d'origine et de transit.

La réflexion engagée par le Royaume répond également à ses propres perspectives économiques et démographiques. Les grands projets de développement et l'expansion de plusieurs secteurs pourraient accroître les besoins en compétences et en main-d'oeuvre, tandis que les évolutions démographiques nécessitent d'anticiper les transformations du marché du travail.

Dans ce contexte, la politique migratoire peut devenir un outil de planification économique et sociale, plutôt qu'une simple réponse aux attentes européennes. Le Maroc pourrait ainsi mieux valoriser les compétences étrangères, développer les voies légales de migration et renforcer son rôle de partenaire économique régional.

Cette approche permettrait de relier la gestion migratoire aux objectifs de développement et de compétitivité du Royaume, tout en tenant compte des obligations humanitaires et juridiques.

La présentation annoncée d'une vision stratégique aux partenaires du Maroc pourrait ouvrir la voie à une nouvelle étape de la coopération migratoire. Celle-ci devrait dépasser les seuls accords sécuritaires pour intégrer l'investissement, la création d'emplois, le développement partagé et l'organisation des voies légales de mobilité.

Le Maroc affirme respecter ses engagements et attend de ses partenaires qu'ils agissent avec la même responsabilité. Une coopération durable ne peut reposer sur les obligations d'une seule partie ni être remise en cause à chaque crise frontalière.

En définitive, le discours Royal défend une approche globale de la migration, articulant souveraineté, intérêts économiques, droits humains et stabilité régionale. Le succès de cette vision dépendra de sa traduction en engagements concrets et de la volonté des partenaires européens de privilégier la réciprocité.

La migration ne constitue ni un dossier exclusivement européen ni une responsabilité que le Maroc pourrait assumer seul. Elle exige une coopération équilibrée, capable d'agir sur ses causes et d'organiser les mobilités dans le respect des intérêts communs.