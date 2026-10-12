Soudan: Darfour - La guerre aggrave la crise humanitaire et sanitaire

El Fasher — Le Darfour reste l'un des principaux épicentres de la guerre qui, depuis 2023, ravage le Soudan, opposant les Forces armées soudanaises (SAF) aux Forces de soutien rapide (RSF). Plus de trois ans après le début des hostilités, la situation humanitaire et sanitaire ne cesse de se détériorer. La population civile est exposée à la violence, aux déplacements massifs, à la famine et aux maladies.

Les RSF contrôlent une grande partie du Darfour. La prise d'El Fasher, chef-lieu du Darfour-Nord, s'est accompagnée de graves violences contre la population civile (voir Fides 27/10/2025). Les Nations Unies ont dénoncé des massacres et des violences sexuelles, en particulier à l'encontre de certaines communautés non arabes.

La guerre a fait au total des dizaines de milliers de morts et contraint plus de 13 millions de personnes à quitter leur foyer dans tout le Soudan. Dans plusieurs régions du Darfour et du Kordofan, le risque de famine persiste. La situation est encore aggravée par les réseaux de soutien extérieurs aux deux factions, qui continuent d'alimenter les opérations militaires.

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Face à l'aggravation de la situation d'urgence, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé une augmentation urgente des ressources allouées à l'aide sanitaire et humanitaire. L'organisation souligne également la nécessité de garantir un accès humanitaire sûr, continu et sans entraves, indispensable pour permettre aux intervenants d'atteindre les communautés les plus vulnérables et d'étendre leurs interventions. Les besoins du Darfour dépassent désormais largement les ressources disponibles.

La situation est particulièrement grave à Tawila, où plus de 700 000 personnes déplacées sont confrontées à de graves pénuries en matière de services de santé et de nutrition, ainsi qu'en matière d'approvisionnement alimentaire, d'eau, d'assainissement et de protection. Tawila est l'une des manifestations les plus dramatiques d'une situation d'urgence qui touche l'ensemble du Darfour. L'insécurité persistante, les nouveaux déplacements forcés, l'insuffisance des infrastructures essentielles et les flambées récurrentes de maladies mettent en danger des millions de personnes.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 65 % des 8,6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan se concentrent au Darfour.

À la guerre s'ajoutent les effets des conditions climatiques difficiles. Le manque de précipitations enregistré en 2026 a gravement endommagé les récoltes, notamment dans le Darfour du Nord et de l'Ouest. La réduction des ressources en eau qui en a résulté a entraîné une hausse du coût de l'eau et contraint de nombreuses communautés à parcourir des distances de plus en plus longues pour s'en procurer. Une situation qui risque d'aggraver encore davantage l'insécurité alimentaire et hydrique et de perdurer jusqu'en 2027.

Dans les camps de déplacés du Darfour du Sud, où l'aide est particulièrement limitée, des foyers de maladies, notamment de diarrhée et de paludisme, ont également été signalés. L'accès insuffisant à l'eau potable, aux services d'assainissement et aux soins médicaux accroît le risque d'une nouvelle urgence sanitaire.

Le Darfour s'étend sur une grande partie de la frontière occidentale du Soudan et est devenu le principal théâtre de la guerre entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF). Pour des millions de civils, la guerre ne représente plus seulement une menace immédiate pour leur sécurité, mais une épreuve prolongée pour leurs conditions de survie fondamentales.