Congo-Brazzaville: Poto-Poto - Un culte interreligieux pour commémorer les 115 ans d'existence

À l'initiative du député de la troisième circonscription électorale de Poto-Poto, Ferréol Constant Patrick Gassakys, un culte interreligieux a été célébré le 9 octobre à l'esplanade de la basilique Sainte-Anne du Congo pour célébrer les 115 ans de la création du troisième arrondissement de Brazzaville.

Placée sur le thème « Poto-Poto, carrefour de fraternité : unissons nos voix pour la paix et bâtissons ensemble notre avenir », cette célébration oecuménique a regroupé les différentes confessions religieuses installées à Poto-Poto aux côtés des filles et fils de cet arrondissement. En effet, toutes prières et prises de parole ont convergé vers un seul objectif : consolider la paix et l'unité au sein des habitants ou originaires de troisième arrondissement de Brazzaville.

L'abbé Jack Harold Nkodia a, dans sa prédication, souligné la nécessité de bâtir des ponts et non des murs, rappelant l'appel de Dieu à la paix dans le pays, particulièrement à Poto-Poto. Il a également insisté sur l'amour du prochain, en se basant sur les saintes écritures. « En posant un regard sur le thème central de ce culte interreligieux, nous constatons qu'il y a trois mots qui nous sautent aux yeux. Il y a l'unité ou la fraternité, il y a aussi la paix qui revient. On dira la paix véritable, durable. Le troisième mot, c'est l'avenir. On parlera d'un bel avenir ou d'un avenir meilleur », a prêché le curé faisant allusion à saint Jean au chapitre 13, versets 34 et 35.

Evoquant Luc 10 : 27 35, l'officiant de la messe a indiqué que Jésus nous invite, dans ce texte-là, à mettre des raisons à côté, à voir dans l'homme l'image et la ressemblance de Dieu. « Mettons de côté les us et les coutumes, les lois et les préceptes de nos familles, pour un Congo meilleur et pour un bel avenir pour les Congolais », a conclu l'abbé Jack Harold Nkodia.

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Pour le président du comité d'organisation des festivités des 115 ans de Poto-Poto, Ferréol Constant Patrick Gassakys a rappelé que ce culte est un moment d'histoire, de mémoire, de culture et de destin partagé. « Poto-Poto, c'est bien plus qu'un arrondissement. C'est une terre de rencontres, un carrefour de cultures, une communauté façonnée par des générations de femmes et d'hommes qui, malgré leurs différences, ont appris à vivre ensemble, à travailler ensemble et à construire un avenir commun. C'est pourquoi ce culte revêt une signification particulière. Il nous rappelle que nos convictions peuvent différer, mais que notre devoir de respect, de solidarité et de fraternité demeure commun », a-t-il déclaré.