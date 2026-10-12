Congo-Brazzaville: Club 2002-PUR - Emma Clesh Atipo-Ngapi prend les rênes de la fédération de Brazzaville

Le nouveau président fédéral du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), Emma Clesh Atipo-Ngapi, a été élu au terme de l'assemblée générale du département de Brazzaville tenue le 10 octobre au palais des congrès.

Porté à la tête d'un bureau exécutif fédéral de quatorze membres, Emma Clesh Atipo-Ngapi succède à Serge Gaston Mondelé-Mbouma qui occupait ce poste depuis juin 2015. Le nouveau président sera suppléé, dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, par Stevy Ekeli, élu secrétaire général de la fédération Club 2002-PUR de Brazzaville. Les participants ont également mis en place une commission de contrôle et d'évaluation départementale, présidée par Ludovic Atipo. Ils ont, par ailleurs, réaffirmé leur attachement aux orientations du président fondateur du Club 2002-PUR.

Visiblement ému par cette marque de confiance, Emma Clesh Atipo-Ngapi a placé son mandat sous le signe de la mobilisation des militants et sympathisants du parti à quelques mois des prochaines échéances électorales. « Nous allons poursuivre la campagne d'adhésion, une campagne d'adhésion de proximité pour permettre éventuellement à nos adhérents et sympathisants de revenir sur ce stade-là. L'avantage que nous avons, c'est que nous avons toujours été présents, surtout à Brazzaville. Donc ce ne serait pas nouveau pour nous », a annoncé le nouveau président de la fédération Club 2002-PUR de Brazzaville.

Selon lui, avec la campagne d'adhésion en cours, le Club 2002 va renouer avec lui-même en 2007 afin de permettre au parti de rester non seulement derrière le président de la République, mais aussi de garder sa noble place, celle qui vient après le Parti congolais du travail.

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Le rapporteur général du comité national de supervision et de coordination du premier congrès ordinaire du Club 2002-PUR, Louis-Gabriel Missatou, a rappelé que l'assemblée générale de Brazzaville venait boucler la série des rencontres organisées sur instruction du président fondateur du parti, Wilfrid Guy César Nguesso. Le but était de faire l'état des lieux des différentes fédérations dans tous les départements du Congo, y compris en France-Europe, ainsi que de mettre à jour l'ensemble des instances dirigeantes des fédérations.

Une équipe prometteuse pour la redynamisation du parti

« C'est avec une grande satisfaction que nous pouvons dire que l'atterrissage à Brazzaville a été faite en apothéose, non pas seulement pour redorer le blason du Club 2002 parce qu'il n'était jamais perdu, mais pour confirmer que nous sommes en marche accélérée vers la tenue de notre congrès. Nous pouvons aujourd'hui témoigner non seulement de la vivacité, mais aussi du dynamisme et de l'engagement de l'ensemble de nos militants à aller au congrès du Club 2002 unis, avec des rangs resserrés, et surtout dans la cohésion », s'est-il réjoui, précisant que le nouveau bureau de Brazzaville qui a eu un panachage entre l'expérience des anciens et la vigueur des jeunes est très prometteur pour la redynamisation du parti dans la ville capitale.

Présidant les travaux, le deuxième vice-président du comité national préparatoire du congrès, Roger Mompelet, a indiqué que l'assemblée générale de Brazzaville a permis aux participants de faire le point de la vie du parti, surtout de réaffirmer leur volonté commune et leur engagement de travailler pour la grandeur du Club 2002-PUR. Selon lui, les différentes contributions ont permis d'enrichir la réflexion et de dégager les orientations qui devront désormais se traduire par des actions concrètes. «Aux heureux récipiendaires élus, la restructuration a de véritable sens que si elle nous permet d'améliorer notre fonctionnement, de renforcer notre cohésion et de donner un nouvel élan à notre action.

J'invite chacun d'entre nous à retourner sur le terrain avec un engagement renouvelé, avec davantage de solidarité, avec la volonté de travailler sans relâche pour la prospérité de notre grand et glorieux parti, le Club 2002-PUR. Notre responsabilité collective est désormais de mettre en oeuvre les décisions issues de nos travaux », a exhorté Roger Mompelet.

Il a également appelé les membres du parti à rester unis, disciplinés et engagés, tout en maintenant cet esprit de dialogue et de fraternité qui a toujours caractérisé le Club 2002-PUR. Pour lui, à travers cette assemblée générale, cette formation politique de la majorité présidentielle vient de réaffirmer son attachement à la paix, à l'unité nationale et à la cohésion nationale.