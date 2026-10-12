Congo-Brazzaville: Vie associative - Kaani Assistance révèle le potentiel de cinq Brazzavilloise

À l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre, l'ONG Kaani Assistance s'engage en faveur de la jeunesse féminine congolaise. Grâce au soutien de l'ambassade de France au Congo, l'ONG a mis en oeuvre le projet intitulé « Investir dans les jeunes filles et mettre en lumière leur potentiel ». Cette initiative, déployée d'août à octobre 2026 à Brazzaville, vise à renforcer le leadership, la participation citoyenne et le pouvoir d'agir des jeunes filles.

L'objectif est d'inciter les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans à s'impliquer directement dans la gestion et l'amélioration de leur cadre de vie en proposant des solutions aux problématiques de leurs quartiers. « Nous voulons vraiment un changement de mentalité. L'idée n'est pas de constater l'impact maintenant, mais nous voulons que les jeunes filles prennent conscience des situations de leurs quartiers et s'engagent pleinement dans la résolution de ces problèmes. Nous allons travailler avec ces porteuses de projets pour le bien de notre communauté. Il nous faut, à cet effet, d'autres partenaires pour bien aboutir et continuer», a expliqué Franche Malanda, responsable des programmes au sein de Kaani Assistance.

À la suite d'un appel à candidatures, cinq jeunes filles ont été sélectionnées pour la qualité et la pertinence de leurs propositions. Du 23 au 26 septembre, elles ont participé au « Camp des jeunes filles », un espace d'apprentissage, d'échange et de co-construction. Le programme a abordé plusieurs thématiques-clés, notamment le leadership féminin, la confiance en soi, la prise de parole, les droits humains, la citoyenneté et l'engagement communautaire, tout en les aidant à structurer leurs projets.

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Après ce camp, une conférence de presse s'est tenue, le 10 octobre, à Bacongo pour présenter les lauréates et leurs initiatives à la presse. Lors d'une cérémonie officielle devant un public composé de parents, d'acteurs de la société civile et de citoyens, les lauréates ont dévoilé publiquement leurs plans d'action. Chaque initiative bénéficiera d'une dotation de 100 000 FCFA ainsi que d'un accompagnement technique et organisationnel assuré par Kaani Assistance pour sa mise en oeuvre, prévue du 13 au 31 octobre 2026.

Les jeunes filles au coeur du développement communautaire

Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, Emmanuela Ugwu Amara porte le projet intitulé Fille en or. Pour sa part, Ruth Noelo Neville Onganda propose l'initiative « Ma voix, mes rêves, mes choix » axée sur la valorisation des modèles de réussite féminins.

S'agissant de l'accès à l'éducation, Cédrica Ruth Nzakimuena Kipa s'engage à encourager les jeunes filles vulnérables à poursuivre leurs études. Dans le domaine de l'hygiène menstruelle, Frédys-Joselvine Kibamba donne la parole aux jeunes filles pour aborder ouvertement cette thématique. Enfin, Michelle Emmuelle Bakouma Loukabou agit pour la lutte contre l'insalubrité à travers son projet nommé « Mon quartier, mon avenir ». À travers cette démarche pérenne, l'ONG Kaani Assistance ambitionne de faire de ces jeunes filles de véritables actrices du changement au sein de leurs communautés.