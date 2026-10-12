Sénégal: Nouvelle IEF de Touba - Une rentrée scolaire 2026-2027 sous tension

La nouvelle Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Touba démarre l'année scolaire 2026-2027 avec de nombreux défis. Déficit d'enseignants, manque de tables-bancs, routes dégradées et problèmes de transport d'élèves : le constat a été dressé lundi 12 octobre lors d'une tournée du sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital, et de l'inspecteur Omar Thiam dans plusieurs écoles marquant le démarrage de l'année scolaire 2026-2027.

À l'école franco-arabe 1 de Ndindy, le directeur a signalé des absences liées au transport. Selon lui, certains élèves n'ont pu rejoindre les classes, les parents n'ayant pas encore trouvé de moyens de déplacement. Il estime qu'il faut du temps pour que les parents puissent s'organiser afin de trouver un moyen de transport pour leurs enfants.

À l'école élémentaire de Kéré Mbaye, c'est l'accessibilité qui inquiète. Le directeur El Hadji Famara Sagna déplore l'état de la route Touba-Kéré Mbaye. « Notre seul problème est la route », a-t-il déclaré. À l'en croire, l'école attend plus de 900 élèves dont la plupart viennent de Touba. Il a ainsi plaidé pour la réhabilitation urgente de l'axe.

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Partout, les chefs d'établissement évoquent des effectifs pléthoriques et un manque de tables-bancs. Le sous-préfet reconnaît l'ampleur des difficultés, liées selon lui à l'insuffisance de l'offre éducative à Touba. Il appelle l'IEF, la collectivité et les services techniques à conjuguer leurs efforts.

Rassurant, l'inspecteur Omar Thiam rappelle que la création de l'IEF de Touba vise à rapprocher l'école des populations. Pour le manque d'enseignants, il compte sur le recrutement spécial de 2 500 enseignants annoncé par l'État. Pour les tables-bancs, il assure que la mairie a pris des dispositions.