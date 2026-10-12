Congo-Kinshasa: L'urgence des actes !

La diplomatie des salons a repris ses droits à Kinshasa, Kigali et Goma. Sous les auspices de l'Union africaine, un quatuor d'anciens chefs d'État vient de boucler un énième marathon politique dans les capitales des Grands Lacs.

La photographie finale, prise le 10 octobre 2026 à la Cité de l'Union africaine, montre des sourires de convenance et de poignées de mains convenues. Pourtant, sur le terrain, le sang coule toujours. À l'ombre de ces ballets protocolaires subsiste la tragique réalité de l'est de la République démocratique du Congo : des millions de déplacés, des vies fauchées et une souveraineté nationale constamment bafouée. Cette mission exploratoire, bien qu'emportée par le prestige de ses éminents membres, se heurte au scepticisme légitime d'une population congolaise lassée des promesses sans lendemain.

Certes, l'implication active des figures politiques continentales témoigne d'une prise de conscience : la crise congolaise n'est pas une simple escarmouche régionale, mais une menace existentielle pour la stabilité de l'Afrique entière. Consulter tour à tour Félix Tshisekedi, Paul Kagame et la direction de l'AFC/M23 relève d'une louable volonté de neutralité et de dialogue inclusif. Cependant, l'histoire récente nous enseigne que le noeud du problème ne réside pas dans le manque de canaux de communication, mais bien dans le déficit criant de sincérité des acteurs engagés.

Le président congolais a mis le doigt sur le véritable point d'achoppement en exigeant une application concrète, effective et vérifiable des engagements pris. Le temps des déclarations de bonnes intentions et des communiqués conjoints lénifiants est révolu. Les processus de Luanda, de Nairobi, de Washington ou de Doha s'empilent comme des monuments de papier, alors que les accords de cessez-le-feu volent en éclats dès le départ des médiateurs. La stratégie du pourrissement et le double discours transfrontalier continuent de saboter les efforts de paix.

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Pour que la nouvelle médiation de Faure Gnassingbé ne rejoigne pas le cimetière des initiatives diplomatiques mort-nées, l'Union africaine doit impérativement changer de paradigme. Elle ne peut plus se contenter d'être un simple arbitre poli et impuissant. La restauration de la confiance exige des mécanismes de certification rigoureux, des sanctions ciblées contre les contrevenants et une condamnation sans équivoque des agressions extérieures.

Sans cette fermeté institutionnelle, cette nouvelle démarche collective ne sera qu'une distraction supplémentaire, un vernis de bonne volonté sur une plaie ouverte. L'Afrique ne peut plus se payer le luxe de la procrastination diplomatique. L'est de la RDC ne réclame pas de la compassion, ni de savantes théories géopolitiques : il exige la paix, la justice et la fin de l'impunité. Le panel des anciens présidents a écouté ; il s'agit désormais de faire plier ceux qui refusent d'entendre la voix de la raison. Les Congolais attendent des actes, car seuls les actes permettront enfin de faire taire les armes.