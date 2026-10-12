Ile Maurice: Gautam Singh Taukoor, 36 ans sous l'uniforme, au coeur d'une affaire judiciaire

À 57 ans, le sergent Gautam Singh Taukoor compte 36 années de service. Entré dans la police le 28 juin 1990, il exerce au poste de Camp-Levieux depuis le 25 juillet 2022. Ce policier expérimenté est au centre de l'affaire Élodie Thomas, blessée par balle lors d'une intervention policière, vendredi 9 octobre.

Selon des personnes qui le connaissent, le sergent serait réputé pour son caractère autoritaire et son tempérament provocateur. Cette attitude lui aurait valu des critiques ainsi que des tensions, y compris avec certains de ses collègues. Des membres de son entourage professionnel estiment qu'il n'avait pas l'intention de faire feu. Il aurait pointé son revolver en direction du chauffeur dans un geste d'intimidation et le coup serait parti alors qu'il manipulait son arme. Cette version repose toutefois sur des suppositions et non sur les conclusions de l'enquête.

Le revolver saisi est un Smith & Wesson de calibre 38 portant le numéro 478. Treize cartouches non tirées et une douille percutée ont été retrouvées dans le barillet. L'arme a été placée sous scellés pour être analysée au Forensic Science Laboratory. Le sergent a été placé en détention au centre de Moka, sur ordre d'un commissaire adjoint de police. Il fait l'objet d'une accusation provisoire de possession of firearm with intent to endanger life, qui pourrait être requalifiée en attempt to murder selon les éléments de l'enquête.