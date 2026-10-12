Afrique: Egypte - À Alamein, la jeunesse africaine et l'intelligence artificielle au cœur des ambitions du continent

À l'occasion de la première édition du Forum Afrique d'Alamein, organisée du 2 au 4 octobre 2026 en Égypte, la Startup Arena et le concours présidentiel africain de l'intelligence artificielle et de la robotique ont mis en lumière le rôle stratégique de la jeunesse et de l'innovation dans la transformation économique du continent.

NEW ALAMEIN, Égypte — Faire de la jeunesse africaine un moteur de l'innovation, de la création de valeur et de la compétitivité du continent : telle est l'une des ambitions mises en avant lors de la première édition du Forum Afrique d'Alamein. Organisée en marge des échanges consacrés à l'investissement et à l'intégration économique, la mise en lumière des jeunes entreprises et des technologies émergentes a rappelé que l'avenir économique de l'Afrique se joue également dans sa capacité à former, accompagner et financer ses innovateurs.

Lancée officiellement le 3 octobre par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, cette rencontre de trois jours a réuni des chefs d'État, des investisseurs, des dirigeants d'entreprises et des représentants d'institutions financières autour d'un objectif commun : transformer le potentiel économique africain en investissements productifs, en industries compétitives et en emplois durables.

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Dans cette perspective, la jeunesse et l'intelligence artificielle ne constituent pas de simples thèmes annexes. Elles s'inscrivent au cœur d'une réflexion plus large sur les moyens de permettre aux économies africaines de dépasser leur dépendance aux importations, de renforcer leurs capacités productives et de mieux tirer parti de leurs ressources humaines et technologiques.

La jeunesse africaine, au cœur des solutions de demain

Au-delà des échanges institutionnels et des rencontres entre investisseurs, le Forum Afrique d'Alamein a également mis en lumière le potentiel d'innovation de la jeunesse africaine. Plusieurs jeunes entrepreneurs venus de différents pays du continent y ont présenté des projets conçus pour répondre à des besoins concrets, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'accès à l'électricité et des services numériques.

Ces initiatives témoignent d'une volonté de faire de l'innovation un levier de développement, en apportant des réponses adaptées aux réalités économiques et sociales des populations africaines. De l'amélioration des activités agricoles au développement de solutions énergétiques, en passant par la conception d'applications destinées à faciliter les usages quotidiens, ces jeunes porteurs de projets entendent contribuer à la transformation des économies locales.

Dans le secteur agricole, les innovations peuvent notamment favoriser une meilleure productivité, faciliter l'accès à l'information et améliorer la gestion des ressources. Dans le domaine de l'électricité, les solutions proposées s'inscrivent dans un enjeu essentiel pour le continent : élargir l'accès à une énergie fiable, indispensable au développement des activités économiques, à la création d'entreprises et à l'amélioration des conditions de vie.

Le numérique ouvre, quant à lui, de nouvelles perspectives en matière d'accès aux services, de mise en relation des acteurs économiques et de simplification de certaines démarches. Les applications développées par de jeunes entrepreneurs peuvent ainsi contribuer à rapprocher les solutions technologiques des besoins quotidiens des populations, à condition de s'appuyer sur des infrastructures adaptées et de rester accessibles au plus grand nombre.

La Startup Arena, vitrine de l'entrepreneuriat africain

Au sein du Forum, la Startup Arena a constitué un espace de rencontre entre de jeunes entreprises innovantes et des dirigeants économiques déjà établis. La présence de ces jeunes innovateurs aux côtés de chefs d'entreprise, d'investisseurs et de responsables politiques souligne l'importance de rapprocher les idées des moyens nécessaires à leur concrétisation. Pour ces entrepreneurs, l'enjeu ne se limite pas à présenter un projet : il consiste aussi à trouver des partenaires, à accéder aux financements et à identifier les conditions permettant de développer leurs solutions à plus grande échelle.

Dans un environnement où les difficultés d'accès au capital et la fragmentation des marchés freinent encore l'expansion de nombreuses entreprises, la création de passerelles entre innovation et investissement apparaît déterminante. L'ambition est également de favoriser l'émergence d'entreprises capables de répondre aux besoins du continent, tout en développant des solutions compétitives à l'échelle internationale.

Qu'il s'agisse de services numériques, de technologies appliquées aux secteurs productifs ou de nouvelles solutions industrielles, l'innovation peut contribuer à améliorer la productivité, à diversifier les économies et à créer des emplois qualifiés.

AYAIR 2026 : quatre projets distingués

La troisième édition du concours présidentiel de la jeunesse africaine en intelligence artificielle et en robotique, AYAIR 2026, a également inscrit les compétences technologiques de la jeunesse au cœur des discussions. La cérémonie des Prix présidentiels s'est tenue le 2 octobre en marge du Forum, sous le patronage du président Al-Sissi, en présence notamment des ministres égyptiens Badr Abdelatty et Raafat Hendy.

Ouvert aux jeunes Africains de 15 à 35 ans, ce concours s'inscrit dans la Stratégie pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique (STISA 2034) de l'Union africaine. Doté de 120 000 dollars de prix, il vise à faire émerger des projets concrets en intelligence artificielle, en robotique et en technologies émergentes.

Les quatre lauréats et finalistes des Prix présidentiels sont A.M.A.D et BioScaffold, tous deux d'Égypte, Sambal AgroConnect, du Nigeria, et LaRouche, du Ghana. Les gagnants des onze autres catégories seront distingués lors d'une cérémonie virtuelle.

Le concours a connu une forte progression : de 36 pays représentés lors de sa première édition, il en réunit désormais 49. Il bénéficie notamment du soutien d'Afreximbank et de la BADEA, ses sponsors « Diamant », ainsi que de l'AUDA-NEPAD, de l'Union africaine et du ministère égyptien des Communications et des Technologies de l'information.

L'intelligence artificielle et la robotique peuvent en effet contribuer à moderniser plusieurs secteurs stratégiques, de l'agriculture à l'industrie, en passant par la santé et la logistique. Leur potentiel dépendra toutefois de la capacité des pays africains à investir dans la formation, les infrastructures numériques, la recherche et l'accompagnement des entreprises innovantes.

Reste désormais un défi majeur : transformer ces initiatives en solutions durables, capables de dépasser le stade expérimental et de bénéficier à un nombre croissant de populations. Cela suppose un accès plus aisé aux financements, un accompagnement entrepreneurial adapté, des infrastructures fiables, des compétences techniques solides et des politiques publiques favorables à l'innovation.

À Alamein, la jeunesse africaine apparaît ainsi non seulement comme une bénéficiaire potentielle de la transformation économique, mais aussi comme une force de proposition. En présentant des projets liés aux besoins du continent, ces jeunes entrepreneurs rappellent que le développement de l'Afrique dépendra également de sa capacité à faire émerger, financer et déployer ses propres solutions.