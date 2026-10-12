Ile Maurice: Pertes publiques, conflit privé - Les casinos sous examen

Près de Rs 1,9 milliard de pertes en dix ans : le bilan des casinos publics mauriciens pose la question de la gestion de fonds mobilisés pour maintenir leur activité. Dans le privé, le conflit opposant un actionnaire minoritaire du réseau Senator Club à ses dirigeants soulève d'autres interrogations sur la gouvernance, le contrôle des dépenses et le traitement des signalements adressés aux autorités.

Les deux affaires ne sont ni de même nature ni de même portée. Elles ont néanmoins un point commun : la nécessité de disposer d'informations vérifiables pour établir les responsabilités.

Casinos publics : La facture des pertes

Les chiffres communiqués au Parlement le 5 mai 2026 donnent la mesure des difficultés. Les casinos publics ont enregistré Rs 272 millions de pertes opérationnelles pour l'exercice clos le 30 juin 2025, puis Rs 121 millions supplémentaires entre juillet et décembre de la même année. Sur la période 2015-2025, les pertes cumulées atteignent Rs 1,9 milliard.

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Pour soutenir l'activité, la State Investment Corporation (SIC) a injecté Rs 1,3 milliard sur dix ans, tandis que des emprunts totalisant Rs 771 millions ont été contractés. À fin mars 2026, les arriérés annoncés s'élevaient à Rs 262 millions.

Ces montants correspondent à des catégories financières différentes et ne doivent pas être additionnés sans distinction. Ils témoignent néanmoins de la dépendance persistante des établissements au soutien financier de la SIC.

Face à cette situation, l'État a engagé un processus de désengagement. PwC, mandaté pour accompagner la cession des participations de la SIC, a présenté un portefeuille comprenant Treize casinos opérationnels et deux établissements non opérationnels. La date limite de dépôt des offres était fixée au 15 août 2026. En septembre, la presse faisait état de six candidatures, dont cinq internationales et une locale. La recherche d'investisseurs ouvre une nouvelle étape, sans effacer les interrogations sur la gestion passée. Quels facteurs expliquent l'accumulation des pertes ? Quel poids les charges de fonctionnement ont-elles représenté ? Quelles mesures correctives ont été prises et avec quels résultats ?

La cession peut offrir une perspective de redressement. Elle ne dispense pas d'examiner les causes des difficultés ni de préciser les engagements attendus des futurs opérateurs.

L'enjeu est également social. Quelque 600 salariés seraient concernés, selon les chiffres rapportés par les représentants syndicaux. Les interrogations portent sur le maintien des emplois, les droits acquis et le règlement des sommes éventuellement dues. Une cession ne signifie pas automatiquement des licenciements, mais les travailleurs ont besoin de garanties précises sur leur avenir.

Le prix proposé par les investisseurs ne saurait donc constituer l'unique critère de décision. La viabilité du modèle d'exploitation, les investissements annoncés et les engagements envers le personnel méritent également d'être examinés.

Le dossier Senator Club présente un autre visage. Plusieurs sociétés privées exploitent des maisons de jeux sous cette enseigne. Mega Management Ltd occupe une place centrale dans leur gestion opérationnelle. Selon les éléments communiqués dans le cadre du différend, son équipe est composée d'expatriés travaillant pour l'actionnaire majoritaire, de nationalités hongroise et canadienne.

Les documents financiers examinés font apparaître des bénéfices dans plusieurs établissements au cours des périodes considérées. Dans ses signalements aux autorités, l'actionnaire minoritaire avance par ailleurs que le réseau contribue chaque année à hauteur d'au moins Rs 1 milliard aux finances publiques, sous forme de taxes, de redevances et d'autres prélèvements obligatoires. Ce montant, avancé dans sa correspondance, reste à confirmer par un état consolidé des versements. Les éléments disponibles ne permettent pas non plus de conclure que tous les établissements affichent les mêmes performances.

Le minoritaire estime que les résultats pourraient être meilleurs et conteste certaines pratiques de gestion. Il dénonce notamment un manque de transparence concernant les dépenses, les circuits de décision et l'utilisation des ressources des sociétés exploitantes. Selon lui, certaines décisions privilégieraient les intérêts du bloc majoritaire au détriment de ceux des compagnies.

Ces accusations ne constituent pas, en elles-mêmes, la preuve de manquements. Elles posent toutefois des questions précises : qui autorise les dépenses ? Sur quels justificatifs ? Quels mécanismes permettent de contrôler les décisions ? Les actionnaires disposent-ils des informations nécessaires pour apprécier l'utilisation des fonds ?

Lorsqu'une structure intervient à la fois dans la gestion quotidienne de sociétés et dans un environnement marqué par la prépondérance d'un actionnaire, l'existence de contrôles appropriés revêt une importance particulière.

Le minoritaire réclame un accès accru aux informations, un contrôle indépendant et des changements dans la gestion. Sa démarche dépasse ainsi la seule question de la répartition des bénéfices : il demande que les décisions et l'utilisation des ressources puissent être examinées.

La direction conteste les accusations et estime que les éléments avancés donnent une lecture incomplète de la situation. Cette position doit être prise en compte au même titre que les griefs du plaignant. Un examen documenté permettrait de confronter les deux versions aux pièces comptables et aux décisions concernées.

Le différend a également pris une dimension judiciaire. La presse en faisait état dès juillet 2024. Selon le récit du minoritaire, une première action a échoué sur un moyen de procédure soulevé par Glover Chambers LLP, intervenant pour Mega Management Ltd. Il affirme avoir obtenu gain de cause sur les autres points examinés et indique vouloir poursuivre sa démarche. La portée exacte de la décision doit être appréciée à la lumière du jugement complet. En l'absence de cette vérification, il serait inexact de présenter les accusations de mauvaise gestion comme établies par la justice, tout comme il serait excessif de considérer qu'une difficulté procédurale règle nécessairement toutes les questions de fond. La distinction est essentielle : une décision sur la recevabilité ou sur un point de procédure ne doit pas être présentée comme un jugement définitif sur la véracité de l'ensemble des griefs.

Au-delà du contentieux privé, le suivi des signalements par les autorités soulève une autre interrogation. Le dossier serait en attente à l'Attorney General's Office, ce qui empêcherait, selon la version rapportée, les instances concernées d'avancer. Cette allégation de blocage reste à confirmer.

Quel rôle l'Attorney General's Office joue-t-il dans le traitement du dossier ? La Gambling Regulatory Authority (GRA) attend-elle un avis ou une décision avant de poursuivre ses propres démarches ? Des documents complémentaires ontils été réclamés ? Une étape précise demeure-t-elle en suspens ?

Un enjeu économique et institutionnel

En l'état des éléments disponibles, aucun lien causal entre une intervention juridique dans le litige privé et le blocage administratif allégué n'est établi. Il importe donc de ne pas confondre les deux questions.

Une clarification des rôles respectifs de la GRA et de l'Attorney General's Office permettrait de déterminer où en est le dossier, quelles vérifications ont été entreprises et quelles étapes restent à franchir.

La confidentialité peut justifier que certaines informations ne soient pas rendues publiques. Elle n'exclut pas nécessairement une réponse motivée au plaignant sur l'état d'avancement de ses signalements, dans les limites prévues par la loi. Un dossier en cours d'examen ne constitue pas, en soi, la preuve d'une inertie institutionnelle. Mais une absence prolongée d'explications alimente inévitablement les interrogations.

Les activités concernées représentent des emplois, des entreprises et des recettes fiscales. Leur pérennité suppose des sociétés viables, une gestion responsable et des mécanismes de contrôle capables de prévenir ou de corriger d'éventuels manquements.

L'actionnaire minoritaire affirme que les pratiques qu'il conteste réduiraient les bénéfices des sociétés. Il estime qu'une amélioration de la gestion pourrait accroître leur rentabilité et, par conséquent, les recettes fiscales de l'État. Ce gain potentiel reste à démontrer et à chiffrer. Il mérite néanmoins d'être évalué à partir de données consolidées et de comptes vérifiables.

Sa proposition de participer davantage au redressement doit, elle aussi, être appréciée selon des critères objectifs : compétences, garanties de gouvernance, indépendance des contrôles et protection des intérêts de l'ensemble des parties.

Si les accusations sont infondées, un examen indépendant et documenté doit permettre de le constater. Si certains griefs sont établis, les mesures correctives devront être proportionnées aux faits. Dans les deux cas, laisser le différend s'enliser ne sert ni les entreprises ni leurs salariés.

Le contraste entre les deux dossiers demeure frappant. Dans les casinos publics, les pertes ont conduit l'État à rechercher des investisseurs. Chez Senator Club, des résultats bénéficiaires dans plusieurs établissements n'ont pas empêché l'apparition d'un conflit sur la manière dont les affaires sont conduites. Dans le premier cas, le contribuable est en droit de connaître les causes des pertes et les conditions du redressement envisagé. Dans le second, les accusations doivent être examinées sans préjuger de leur bien-fondé, tandis que les autorités sont appelées à clarifier le traitement des signalements relevant de leur compétence.

La transparence ne consiste pas à tenir les accusations pour des faits établis, ni à considérer le silence comme un aveu. Elle exige des documents, des vérifications et des réponses motivées.

Pour les salariés, les actionnaires et les contribuables, l'enjeu est le même : que les faits soient établis, que les décisions puissent être justifiées et que les responsabilités soient clarifiées.