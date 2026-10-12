Tunisie: Services administratifs en ligne - L'application « Khadamet » disponible sur iPhone

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé, dimanche, la disponibilité de l'application mobile « Khadamet » sur l'App Store. Elle était déjà accessible aux utilisateurs d'Android sur Google Play depuis la fin du mois d'août.

Cette mise à disposition vise à faciliter l'accès aux services publics numériques. L'application permet aux citoyens d'effectuer plusieurs démarches administratives à distance. Elle contribue ainsi à limiter les déplacements entre les différentes administrations.

Un accès centralisé aux services publics

L'application « Khadamet » regroupe plusieurs services numériques sur une même plateforme. L'accès se fait grâce à l'identité numérique tunisienne « e-Houwiya ».

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Les utilisateurs peuvent consulter et mettre à jour certaines données personnelles et administratives. Ils peuvent également suivre leurs demandes et vérifier l'état de leur traitement. L'application donne aussi accès à des services liés aux documents administratifs et à l'état civil.

Des services liés aux véhicules et à la protection sociale

L'application propose plusieurs services automobiles. Les utilisateurs peuvent consulter les données de leur permis de conduire et de leur carte grise. Ils peuvent aussi recevoir des alertes sur l'expiration de certains documents.

D'autres fonctionnalités permettent de consulter les informations relatives à la taxe de circulation et aux infractions routières. Il est également possible de prendre rendez-vous pour le contrôle technique des véhicules.

« Khadamet » donne par ailleurs accès à certains services sociaux et de santé liés à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) et à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

La plateforme propose aussi des services de paiement électronique et le règlement de certaines taxes et redevances.

De nouveaux services prévus

Le ministère prévoit d'intégrer progressivement de nouveaux services administratifs à l'application et faciliter davantage l'accès aux services publics à distance.