Tunisie: Textile/habillement - Un webinaire sur le solaire et le financement énergétique

La Fédération Tunisienne du Textile et de l'Habillement (FTTH) organisera, vendredi 16 octobre 2026, un webinaire consacré à l'énergie solaire photovoltaïque, au stockage de l'énergie et aux mécanismes de financement destinés aux entreprises du secteur.

Selon un communiqué de la fédération, cette rencontre vise à présenter des solutions pour réduire les coûts énergétiques, assurer la continuité de la production et renforcer la compétitivité des entreprises industrielles.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la hausse des coûts de l'énergie, les risques de coupures d'électricité et le renforcement des exigences environnementales sur les marchés internationaux.

Le webinaire portera sur les installations solaires photovoltaïques et les systèmes de stockage adaptés aux besoins des entreprises industrielles. Les participants découvriront également les mécanismes de financement disponibles pour soutenir leurs investissements énergétiques et faciliter leurs projets de transition énergétique.

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À travers cette initiative, la fédération entend aider les entreprises tunisiennes du textile-habillement à maîtriser leurs coûts de production et à répondre aux exigences environnementales. L'objectif est de renforcer leur compétitivité sur les marchés local et international.