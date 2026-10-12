Tunisie: Djerba - Aucun terrain aménagé disponible pour de nouveaux projets touristiques

Le ministère du Tourisme a indiqué que l'Agence Foncière Touristique (AFT) ne dispose actuellement d'aucun terrain aménagé à Djerba pour accueillir de nouveaux projets touristiques, à l'exception du golf d'Aghir.

Dans sa réponse à une question écrite du député à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Ghassan Yamoun, le ministère a précisé que les autres biens immobiliers appartenant à l'agence sur l'île se situent principalement dans la zone de « Lalla Hadria », ainsi que sur d'autres parcelles.

Le député avait adressé sa question au ministre du Tourisme en mentionnant l'article 114 de la Constitution et l'article 129 du règlement intérieur de l'ARP. Il demandait des précisions sur le nombre de lots et de biens immobiliers relevant de l'AFT à Djerba, leur superficie totale et leur localisation géographique.

Cette démarche s'inscrit dans un appel à davantage de transparence dans la gestion du patrimoine foncier public. Elle vise également à garantir l'égalité des chances entre les investisseurs et à soutenir l'investissement touristique ainsi que le développement local sur l'île.