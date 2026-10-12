Tunisie: Match amical - L'EST s'impose 4-0 face à l'Étoile Sportive du Fahs

11 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

L'EST a largement dominé l'Étoile Sportive du Fahs (4-0), dimanche, lors d'un match amical disputé au Parc B, à Tunis.

Les buts espérantistes ont été inscrits par Chihab Jebali à la 49e minute, Youssef Becha à la 62e, Mohamed Haj Mahmoud à la 70e et Achref Jabri à la 77e minute.

Cette victoire intervient au lendemain du succès de l'Espérance face à l'Olympique de Béja (3-1), au stade Hammadi-Agrebi de Radès, lors de la cinquième journée du championnat de Ligue 1. Grâce à ce résultat, le club de Bab Souika a porté son total à 12 points et occupe la première place du classement.

L'Espérance se prépare désormais à entamer sa campagne en Ligue des champions de la CAF. Le club tunisien affrontera le club libyen Asswehly Sports Club, le week-end prochain, lors du match aller du deuxième tour préliminaire.

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