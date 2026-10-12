Tunisie: Port de Radès - Trafic portuaire en hausse, trois nouvelles grues attendues fin 2026

La Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention (STAM) s'apprête à renforcer son parc d'équipements avec trois nouvelles grues portuaires de type Konecranes Gottwald. Leur équipement vient d'être achevé au port d'Anvers, en Belgique. Leur arrivée au port de Radès est prévue entre fin novembre et début décembre 2026.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la modernisation des équipements de manutention dans les ports tunisiens. Selon la STAM, ces grues doivent accélérer le chargement et le déchargement des conteneurs. Elles devraient également réduire les délais d'attente des navires et leur durée de séjour au port.

L'objectif est aussi de réduire les coûts logistiques et de renforcer la compétitivité du commerce extérieur tunisien.

Le port de Radès au cœur du trafic de conteneurs

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La STAM assure les opérations de manutention dans plusieurs ports commerciaux tunisiens. Elle gère et exploite également le terminal à conteneurs du port de Radès.

Selon les données du portail des données ouvertes du secteur des transports, l'entreprise contribue à la manutention d'environ 69 % du volume total des marchandises transitant par les ports maritimes commerciaux du pays.

Les indicateurs du secteur confirment la progression de l'activité portuaire. Au premier semestre 2026, le trafic global de marchandises dans les ports commerciaux tunisiens a atteint environ 14,8 millions de tonnes, en hausse de 7,28 % par rapport à la même période de 2025, selon l'Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP).

Le trafic de conteneurs a également progressé. Il a atteint 280 691 unités, soit une hausse de 9,87 %. Le trafic de marchandises générales a augmenté de 13,95 %, tandis que celui des unités mobiles a progressé de 7,55 %.

Les trois nouvelles grues devraient ainsi contribuer à améliorer les performances du port de Radès, un maillon essentiel du trafic de conteneurs et du commerce extérieur de la Tunisie.