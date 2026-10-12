Tunisie: Santé mentale - L'OMS appelle à écouter sans juger

À l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque année le 10 octobre, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie souligne l'importance du soutien psychologique. Elle appelle à écouter les personnes en difficulté sans les juger ni minimiser leurs souffrances.

Dans un message de sensibilisation, l'OMS rappelle que le soutien psychologique commence par des gestes simples au quotidien. Il s'agit notamment de donner aux personnes le temps et l'espace nécessaires pour exprimer leurs émotions. L'organisation recommande également de les écouter attentivement, sans les interrompre ni minimiser les difficultés qu'elles traversent.

L'OMS encourage aussi les personnes en détresse psychologique à solliciter une aide professionnelle lorsque cela est nécessaire. Elle souligne que demander un soutien psychologique n'est pas un signe de faiblesse.

Impliquer les personnes concernées dans les décisions

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L'organisation appelle également les décideurs et les prestataires de services de santé mentale à mieux prendre en compte l'expérience des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Elle recommande de les associer activement à la conception des services, à l'élaboration des politiques et aux décisions qui influencent leur vie. Cette participation doit permettre de mieux répondre à leurs besoins réels.

Enfin, l'OMS insiste sur la nécessité de développer une culture de l'écoute et de la compréhension. Elle invite chacun à prendre des nouvelles de ses proches, à leur offrir la possibilité de parler librement de leurs émotions et à les écouter avec attention.