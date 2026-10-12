Tunisie: Santé mentale - L'OMS appelle à écouter sans juger

11 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque année le 10 octobre, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie souligne l'importance du soutien psychologique. Elle appelle à écouter les personnes en difficulté sans les juger ni minimiser leurs souffrances.

Dans un message de sensibilisation, l'OMS rappelle que le soutien psychologique commence par des gestes simples au quotidien. Il s'agit notamment de donner aux personnes le temps et l'espace nécessaires pour exprimer leurs émotions. L'organisation recommande également de les écouter attentivement, sans les interrompre ni minimiser les difficultés qu'elles traversent.

L'OMS encourage aussi les personnes en détresse psychologique à solliciter une aide professionnelle lorsque cela est nécessaire. Elle souligne que demander un soutien psychologique n'est pas un signe de faiblesse.

Impliquer les personnes concernées dans les décisions

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'organisation appelle également les décideurs et les prestataires de services de santé mentale à mieux prendre en compte l'expérience des personnes vivant avec des troubles psychiques.

Elle recommande de les associer activement à la conception des services, à l'élaboration des politiques et aux décisions qui influencent leur vie. Cette participation doit permettre de mieux répondre à leurs besoins réels.

Enfin, l'OMS insiste sur la nécessité de développer une culture de l'écoute et de la compréhension. Elle invite chacun à prendre des nouvelles de ses proches, à leur offrir la possibilité de parler librement de leurs émotions et à les écouter avec attention.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.