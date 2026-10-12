Afrique: Championnat d'Afrique-Canoë-kayak - 14 médailles pour le pays

La sélection tunisienne de canoë-kayak a remporté 14 médailles, dont 4 en argent et 10 en bronze, à l'issue de la deuxième journée des Championnats d'Afrique des juniors, des moins de 23 ans et des seniors. La compétition se déroule à Boumerdès, en Algérie, du samedi 10 au lundi 12 octobre 2026.

Quatre médailles d'argent pour la Tunisie

Les médailles d'argent ont été remportées par Sabiha Ben Othman, qui s'est distinguée en kayak individuel dans les catégories seniors et moins de 23 ans.

Farah Nefati et Anas Bahroun ont également décroché l'argent en canoë biplace chez les juniors. Mohamed Ali Mrabet a complété ce bilan avec une médaille d'argent en kayak individuel sur 1 000 mètres chez les seniors.

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Dix médailles de bronze

La Tunisie a également remporté dix médailles de bronze dans différentes épreuves.

En kayak biplace, Sabiha Ben Othman et Hiba Ben Boubaker ont terminé troisièmes chez les seniors. Sabiha Ben Othman et Marwa Belhaj Mohamed ont obtenu le bronze dans la catégorie des moins de 23 ans.

En canoë biplace, Elyes Trabelsi et Mohamed Ali Hmeida ont décroché deux médailles de bronze, chez les seniors et les moins de 23 ans. Mohamed Ali Mrabet et Farouk Dali ont également terminé troisièmes en canoë biplace chez les seniors. Salah Eddine Mguinin et Mohamed Mehdi Ghaly ont, quant à eux, remporté le bronze chez les moins de 23 ans.

Chez les juniors, Farah Nefati et Anas Bahroun ont obtenu deux médailles de bronze, en kayak biplace et en canoë biplace. Mohamed Nefati a terminé troisième en kayak individuel sur 1 000 mètres. Il a également remporté le bronze en kayak biplace sur 500 mètres avec Adam Habib.

Enfin, Anas Bahroun a décroché une médaille de bronze en kayak individuel chez les juniors.

La sélection tunisienne participe à cette compétition continentale avec 13 athlètes, dont cinq rameuses et huit rameurs. Les épreuves se poursuivent jusqu'au lundi 12 octobre.