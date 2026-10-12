Tunisie: Foot/Ligue 1 (5e journée) - Le CS Hammam-Lif débloque son compteur

Le CS Hammam-lif a décroché son premier succès de la saison en s'imposant sur la pelouse de l'Etoile du Sahel (1-0), tandis que le Stade Tunisien et l'ES Zarzis ont signé des victoires précieuses, dimanche, à l'occasion des matches de la 5e journée du championnat de la Ligue 1 de football professionnel.

Le club hammam-lifois a débloqué son compteur en allant battre l'Etoile du Sahel au stade olympique de Sousse, grâce à un but de Chiheb Ben Fraj dès la 10e minute. Cette première victoire, accompagnée du premier but inscrit cette saison, permet à la formation dirigée par Chamseddine Dhaouadi de quitter la dernière place et de remonter au 13e rang avec 3 points.

De son côté, la formation étoilée, qui concède sa deuxième défaite de la saison, recule à la 11e place avec 4 points, en attendant son match à rejouer face à l'AS Marsa.

Le Stade Tunisien a, pour sa part, réalisé une belle opération en s'imposant à l'extérieur face à l'ES Métlaoui (2-1). Menés à la pause après l'ouverture du score de Cherif Bodian pour les locaux, les Stadistes ont renversé la situation en fin de rencontre grâce à Fakhreddine Ben Youssef (82e) et Amadou Dia Ndiaye, sur penalty (90e+10).

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Ce deuxième succès consécutif permet au club du Bardo de remonter à la 9e place avec 7 points, en attendant son match en retard de la 4e journée face au Club Africain. De son côté, l'ES Métlaoui, qui concède sa quatrième défaite de la saison et la deuxième de suite, occupe désormais la 12e place avec 3 points.

L'ES Zarzis a, quant à elle, renoué avec la victoire après trois défaites consécutives, en dominant l'ES Hammam-Sousse (2-0). Mohamed Hedi Jertila (48e) et Hamdi Laabidi (69e) ont inscrit les deux buts de la rencontre, permettant à la formation zarzissienne de porter son total à 6 points et de se rapprocher du milieu du classement, à une semaine de son rendez-vous continental en Coupe de la Confédération.

Toujours en quête de son premier succès, l'ES Hammam-Sousse ferme la marche avec une seule unité au compteur.

Au stade Zouiten, la JS Omrane et l'AS Marsa se sont neutralisées (0-0). A l'issue de ce match nul, le club d'El Omrane conserve la 7e place avec 8 points, tandis que l'AS Marsa occupe le 14e rang avec 2 points, en attendant son match à rejouer face à l'Etoile du Sahel.