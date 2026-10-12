Tunisie: Judo/Malaga Senior European Cup 2026 - L'athlète Siwar Dhawedi décroche le bronze

11 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Siwar Dhawedi a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des plus de 78 kg, lors de la Malaga Senior European Cup 2026, organisée les 10 et 11 octobre courant en Espagne.

Dhawedi a partagé la troisième place avec la Brésilienne Ana Soares, tandis que la Polonaise Kinga Wolszczak a remporté la médaille d'or et la Roumaine Roxana Visa la médaille d'argent.

La Tunisienne avait terminé en tête du groupe A après avoir battu la Brésilienne Ana Soares, avant de s'incliner en demi-finale face à la Roumaine Roxana Visa. Lors du combat pour la médaille de bronze, elle s'est imposée face à l'Espagnole Mama Coulibaly Touré.

À rappeler que Siwar Dhawedi avait remporté le Championnat d'Afrique en avril dernier au Kenya, avant de terminer à la cinquième place aux Jeux méditerranéens de Tarente 2026, puis au cinquième rang lors du Grand Chelem organisé en Hongrie en septembre dernier.

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