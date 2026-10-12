Sénégal: Touba - Une rentrée scolaire 'globalement satisfaisante' malgré des défis persistants

Touba — La rentrée scolaire se déroule globalement dans de bonnes conditions dans la commune de Touba Mosquée, malgré des problèmes liés au déficit de personnel enseignant, au manque de salles de classe et de tables-bancs, ont souligné les autorités administratives et éducatives lors d'une tournée de visite dans des établissements scolaires.

Il a également été constaté, lors de cette tournée, des difficultés liées au transport.

L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Touba, Oumar Thiam, a salué la présence du personnel et des élèves dans les établissements visités, soulignant que les écoles ont été préparées avec l'appui des communautés.

Il a rappelé que la création de l'IEF de Touba vise à adapter la gouvernance scolaire aux besoins et aux aspirations des populations.

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Il a également évoqué le recrutement spécial de plus de 2 500 enseignants engagé par le ministère de l'Education nationale pour résorber le déficit de personnel à l'échelle nationale.

Le sous-préfet de Ndam, Djidiack Kital, a de son côté relevé la pléthore des effectifs, l'insuffisance de l'offre éducative et les longues distances parcourues par les élèves.

Il a toutefois salué la mobilisation des parents et de la communauté éducative, estimant que les conditions sont globalement réunies pour un bon démarrage de l'année scolaire.

La nouvelle inspection entend travailler avec la collectivité territoriale et les services techniques pour apporter des réponses aux difficultés constatées.