Sénégal: A Ziguinchor, le concept 'Ubi tay, jang tay' est 'une réalité', selon l'adjoint au préfet

Ziguinchor — Les cours ont effectivement démarré dans les établissements de la région de Ziguinchor (sud) visités lundi par les autorités scolaires, au premier jour de la rentrée des classes, a indiqué l'adjoint au préfet de Ziguinchor, Modou Samb.

Les élèves et le personnel enseignant sont présents dans les cinq établissements visités, établissements visités, dont le lycée Djignabo, le collège Saint-Charles Lwanga et le Groupe scolaire Boucotte sud, a-t-il dit.

"Nous avons, à la suite de cette visite, constaté que le concept 'Ubi tay, jang tay' est une réalité. Dans tous les établissements que nous avons visités, le personnel enseignant est au rendez-vous ainsi que les élèves. Les cours ont démarré", a dit M. Samb au terme de la visite.

Il s'est félicité de cette situation qui témoigne, selon lui, de la mobilisation de l'ensemble des acteurs du système éducatif, qui a permis véritablement d'assurer les conditions pour une bonne rentrée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour lui, l'affluence constatée au niveau des établissements scolaires montre que le travail depuis plusieurs années, "commence à donner ses fruits".

"Les enfants sont conscients du fait que dès l'ouverture des classes, il faut obligatoirement qu'ils se présentent au niveau des établissements scolaires et que les enseignements vont démarrer à date indiquée", a-t-il dit.

La présence de la diphtérie dans la région a été discutée lors d'une réunion du comité départemental de développement préparatoire pour la rentrée, selon l'adjoint au préfet de Ziguinchor.

Cette réunion, a-t-il signalé, a permis de faire le tour des questions touchant particulièrement à la santé, avec des dispositions prises en collaboration avec les autorités académiques, pour enrayer toute possibilité de propagation de cette maladie et son apparition dans des établissements.

Elle a aussi permis un suivi régulier de la situation, en vue de maintenir la situation en l'état, selon Modou Samb.