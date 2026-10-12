Sénégal: Diourbel - Les conditions réunies pour un démarrage effectif des cours (IA)

Diourbel — Les conditions matérielles et pédagogiques sont réunies pour un démarrage effectif des enseignements-apprentissages à Diourbel (centre), lundi, au premier jour de la rentrée scolaire, a déclaré l'inspecteur d'académie, Aboubacry Sadikh Niang, appelant les parents à favoriser le retour des élèves en classe.

"Partout où nous sommes passés, nous nous sommes rendu compte que les enseignants sont sur place, à des taux extrêmement satisfaisants, souvent même à plus de 90 %", a-t-il dit à l'issue de la traditionnelle tournée de rentrée dans des établissements scolaires de la région.

Il a tour à tour visité l'école maternelle d'application Fatoumata Ka, l'école Notre-Dame des Victoires de Diourbel, le "daara" de Roukou Koki, le lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba.

L'inspecteur d'académie s'est aussi déplacé au lycée de Ngohé, un village du département de Diourbel.

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Aboubacry Sadikh Niang a relevé que les écoles ont été préparées, nettoyées et désinfectées, saluant la mobilisation des parents d'élèves, des chefs d'établissement, des maires, des présidents de conseils départementaux, des mouvements de jeunesse et des associations de femmes.

M. Niang a toutefois déploré la faible présence des élèves dans plusieurs établissements, invitant les responsables scolaires à démarrer les cours sans attendre lorsque les conditions administratives le permettent.

"Les heures qui sont perdues ne peuvent véritablement pas être rattrapées", a-t-il rappelé, soulignant l'importance du respect du quantum horaire dans la performance scolaire.

La tournée a également été marquée par une visite au "daara" de "Roukou Koki", dont le maître coranique a sollicité l'introduction d'un enseignement franco-arabe.

L'inspecteur d'académie a demandé à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Touba de prendre contact avec lui pour étudier la concrétisation de cette requête.

L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop, a pour sa part confirmé que les mesures de préparation des écoles avaient été exécutées, précisant qu'aucun établissement inondé n'a été constaté dans la région.

Il a également appelé les parents à sensibiliser les enfants pour assurer une reprise effective des enseignements-apprentissages, tout en saluant l'engagement des acteurs de la communauté éducative.