Sénégal: Plusieurs établissements de Kaolack encore confrontés à des difficultés liées aux inondations

Kaolack — Des difficultés liées aux inondations et une mobilisation encore insuffisante dans certains établissements scolaires ont été relevées lors de la tournée de la rentrée scolaire effectuée dans quelques établissements de la commune de Kaolack (centre), a indiqué, lundi, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Mamadou Habib Kamara.

"Dans certains établissements, la rentrée est effective, avec la présence des élèves, des enseignants et des autres acteurs. Dans d'autres, la mobilisation est moins forte", a-t-il déclaré à l'issue de cette visite destinée à évaluer les conditions de démarrage des enseignements, en présence de l'inspecteur d'académie, Samba Diakhaté.

Mamadou Habib Kamara a également signalé des difficultés liées aux inondations dans certaines structures scolaires, malgré les mesures engagées en amont de la rentrée.

Il a assuré que les services des sapeurs-pompiers poursuivent leurs interventions pour évacuer les eaux et faciliter le démarrage des cours dans les établissements encore affectés.

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Les autorités espèrent un démarrage effectif des enseignements dans l'ensemble des établissements de la région d'ici à la fin de la semaine, sous réserve de l'absence de nouvelles pluies.

Le collègue d'enseignement moyen (CEM) Moustapha Ndiaye constitue, selon l'adjoint au gouverneur, un cas particulier nécessitant une attention renforcée.

La situation de cet établissement a été transmise aux autorités centrales, qui se sont engagées à prendre les mesures nécessaires à sa réhabilitation, a-t-il fait savoir.

"Nous espérons que, d'ici à la semaine prochaine, la rentrée pourra être effective au niveau de cet établissement", a-t-il indiqué.

Cette tournée met en évidence la nécessité d'accélérer les opérations de remise en état des établissements touchés par les inondations et de renforcer le suivi des mesures préparatoires, afin de garantir une reprise effective des enseignements.

La délégation a notamment visité l'école SOS Bongré, l'école élémentaire Sidy Lamine Sow, le CEM Moustapha Ndiaye, le lycée Ibrahima Diouf, le CEM Mboutou Sow, l'école franco-arabe Sam et le lycée technique El Hadj Ibrahima Niasse.