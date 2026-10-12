Sénégal: FILDAK, symposium, colloque... l'agenda culturel du dernier trimestre

Dakar — Entre le 15 octobre et le 20 décembre, l'actualité artistique, intellectuelle et culturelle sera bien riche, à Dakar comme en régions, partagée entre colloques, sorties d'albums, festivals... Voici quelques événements phare de l'agenda.
- Du 15 au 19 octobre : 18ème édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) avec comme slogan "Dakar, coeur palpitant du livre !" et thème "Transmission, Bibliothèque et Souverainté".
- 16 octobre : sortie de "Family Affair", le nouvel album d'Alune Wade, le septième en solo de sa discographie, après "Mbolo" (2006), "Ayo Nene" (2011), "Havana Paris Dakar", avec le pianiste cubain Harold Lopez-Nussa (2015), "African Fast Food" (2018), "Sultan" (2022), "New African Orleans" (2025).
- 17 octobre : première édition du symposium littéraire organisé par l'association PLL (Promotion du livre et de la lecture). La rencontre, prévue au centre culturel Blaise Senghor, porte sur le thème "L'art de transmettre : mentorat et apprentissage réciproque".
- 20 octobre : conférence de presse de présentation du nouvel album de l'Orchestra Baobab, "Made In Senegal", à 20 heures, au Just 4 U, à Dakar. Le 22 octobre, séance d'écoute pour le public et rencontre avec les musiciens, au cinéma Pathé.
- Du 22 au 24 octobre : cinquième édition du Salon du livre féminin, organisé par l'association "Cultur'Elles", Place de la Nation, Dakar. Thème : "Le matrimoine en action. Hériter, écrire, transformer". Pays invité d'honneur : Mali. Véronique Tadjo, écrivaine invitée d'honneur.
- Du 26 au 28 octobre : colloque international à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) consacré à l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop. Titre du colloque : "Boubacar Boris Diop : la charge et les chemins de l'écriture".
- Du 5 au 7 novembre : sixième édition du Festival de musique "Au tour des cordes" à Saint-Louis, organisé à l'initiative de Ablaye Cissoko, auteur-compositeur, joueur de kora.
- 19 novembre : ouverture officielle de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, Dak'Art. Thème : "(Anti)fragilités". Elle se déroulera jusqu'au 19 décembre, à l'ancien Palais de justice (exposition internationale, pavillons de la RD Congo et du Sénégal), à la Galerie nationale d'art (hommage) et dans différents autres sites pour les quelque 450 expositions "Off".
- Du 26 au 28 novembre : deuxième édition du Salon international Cinéma et photographie de Saint-Louis. Thème du Forum professionnel : "Héritages en mouvement : Afrique, diasporas et fabrique du commun".
- Du 3 au 5 décembre : Inauguration du Musée Griot-tes de Tambacounda, à l'initiative de l'artiste et entrepreneur culturel Bocar Niang. Le programme prévoit notamment une exposition collective d'artistes de divers horizons, des tables rondes.
- Du 8 au 12 décembre : neuvième édition du Festival international du court-métrage de Dakar, "Dakar Court".
- Du 9 au 11 décembre : colloque international sur le thème "Lire Cheikh Anta Diop à l'orée des défis du XXIe siècle", à l'Université du Sénégal Oriental (USO) de Tambacounda, deux mois après l'ouverture officielle en cette entité d'enseignement supérieur.
- Du 17 au 20 décembre : colloque international marquant les 120 ans de la naissance (1906-2026) et les 25 ans du décès de Léopold Sédar Senghor (2001-2026), à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
- Du 18 au 19 décembre : première édition de "Adiola Festival", organisé à l'initiative de l'artiste designer El Hadj Malick Badji. Prévu à Diégoune - Barafaye, dans le Blouf, en Casamance), le festival met en lumière la mode, le design, la musique, le cinéma, la photographie, des performances...
- 19 décembre : ouverture, à Ziguinchor, de l'espace culturel "Noomad", lancé à l'initiative du musicien Lamine Cissokho, joueur de kora, auteur-compositeur.