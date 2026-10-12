Sénégal: Saint-Louis - Une association distribue 350 kits scolaires à des élèves en situation de vulnérabilité

12 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'association Jeunesse engagée et responsable de Saint-Louis (JERES) a remis, dimanche, 200 kits scolaires à des élèves en situation de vulnérabilité, portant à 350 le nombre de kits qu'elle a octroyés cette année dans le cadre de sa campagne annuelle de solidarité, a constaté l'APS.

"C'est notre 16e édition de remise de fournitures scolaires aux enfants en situation de vulnérabilité. Chaque année, l'association se mobilise grâce aux cotisations de ses membres, au soutien de ses partenaires et à la contribution de personnes ressources pour mener à bien cette activité", a déclaré le président de la JERES, Adama Kane Diallo.

Il intervenait en marge d'une cérémonie de remise au lycée technique André Peytavin (LTAP), au profit des élèves du Cours d'initiation (CI) à la terminale.

Il a précisé qu'une première distribution de 150 kits avait été effectuée vendredi, avant la remise de 200 autres ce dimanche.

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L'association organise également des cours de vacances au profit des élèves bénéficiaires, a-t-il indiqué.

Adama Kane Diallo, acteur engagé dans le développement de Saint-Louis, a par ailleurs invité les Saint-Louisiens occupant de hautes fonctions à contribuer davantage au développement de la cité tricentenaire.

La JERES, rappelle-t-il, mène des initiatives en faveur du développement de Saint-Louis, notamment des actions sociales.

Lire l'article original sur APS.

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