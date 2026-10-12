Congo-Kinshasa: L'ARSP déploie de nouveaux OPJ pour faciliter l'accès des Congolais aux marchés de sous-traitance

12 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Vingt-quatre nouveaux officiers de police judiciaire (OPJ) de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP) ont prêté serment samedi 10 octobre au Palais de justice de Kinshasa-Gombe. Ils rejoignent 31 autres agents déjà investis de ce statut depuis 2023, portant à 55 le nombre d'OPJ de cette institution.

Cette initiative vise à renforcer le contrôle du respect de la législation sur la sous-traitance, notamment pour favoriser l'accès des entreprises congolaises aux marchés et encourager la création d'emplois.

Sélectionnés parmi plus de 121 candidats, les 55 agents ont suivi une formation de dix jours portant notamment sur les procédures juridiques et les techniques d'enquête.

Leur mission consiste à vérifier l'application de la loi sur la sous-traitance en vigeur en RDC et à relever d'éventuelles irrégularités dans l'attribution des marchés.

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Pour les entrepreneurs congolais, l'enjeu est de pouvoir accéder davantage aux contrats de sous-traitance, dont l'obtention demeure un défi pour certaines entreprises locales.

En renforçant les contrôles, l'ARSP dit vouloir contribuer au respect des règles dans l'attribution de ces marchés. L'efficacité de cette mesure dépendra toutefois de son application sur le terrain et de sa capacité à réduire les éventuelles violations de la loi.

Selon l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'objectif est de favoriser le développement des entreprises congolaises et la création d'emplois. Les résultats des contrôles permettront d'apprécier leur contribution à une meilleure participation des opérateurs locaux aux marchés de sous-traitance.

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